Polizei fahndet in Leipheim und Umgebung nach Flüchtlingen

Elf Personen hatten sich in einem Sattelschlepper versteckt. Wie viele illegal Eingereiste die Polizei nach einer groß angelegten Fahndung bislang wieder aufgegriffen hat.

Von elf illegal eingereisten Flüchtlingen hat die Polizei bisher neun aufgreifen können. Das teilte siei am Montag mit. Begonnen hat die Fahndungsarbeit bereits am Freitagnachmittag. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen im Bereich eines Firmengeländes in der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim von der Ladefläche eines Sattelaufliegers gesprungen und geflüchtet sind.

Was Beamte vor Ort herausfinden

Bei der Aufklärung des Sachverhaltes vor Ort stellten Beamte fest, dass sich offensichtlich Flüchtlinge auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers versteckt hielten und als dieser im Bereich des Firmengeländes angehalten hatte, den Auflieger verließen und flüchteten.

Während der Erstermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass es sich gesichert um elf Personen handelte, die in dem Sattelauflieger versteckt mitgefahren sind. Im Zuge der intensiv geführten Fahndung mit mehr als zehn Streifenbesatzungen und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten bisher neun dieser elf Personen aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen von weiteren umfassenden Ermittlungen sind nun die Identitäten dieser Personen und ihre Nationalitäten zu klären.

Umfassende Ermittlungen

Außerdem sind die Gesamtzusammenhänge zu ihrer Flucht (Fluchtroute, mögliche Verantwortliche für eine Schleusung) Gegenstand anstehender umfassender Ermittlungen, wie es im Polizeibericht vom Montag heißt.

Ergänzend ist zu ermitteln, welche Rolle der ebenfalls vorläufig festgenommene Fahrer des Sattelzuges bei dieser Flucht eingenommen hat. (zg)

