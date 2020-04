16:55 Uhr

Polizei fahndet mit Großaufgebot nach erfolglosem Ladendieb

Eine Bohrmaschine im Wert von 70 Euro löste gegen Mittag einen riesigen Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus.

Weil er erfolglos eine Bohrmaschine mitgehen lassen wollte, ist ein bislang unbekannter Täter am Dienstag in der Mittagszeit zum Mittelpunkt einer spektakulären Fahndungsaktion geworden.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Ladendetektiv in der Penny-Filiale an der Violastraße in Günzburg, wie ein Mann einen Koffer mit einer Bohrmaschine im Wert von 70 Euro aus dem Sortiment nahm und offensichtlich stehlen wollte. Tatsächlich ging der Verdächtige ohne zu bezahlen mit der Bohrmaschine an der Kasse vorbei.

Dieb schlägt den Detektiv und flüchtet

Daraufhin sprach der Detektiv ihn an. Der Dieb schlug dem Detektiv während dieser Konfrontation unvermittelt mit der Faust gegen den Oberkörper, wobei dieser leichte Verletzungen erlitt. Dann flüchtete er mit seiner Beute aus dem Geschäft. Dabei prallte er gegen eine Kundin, die fast gestürzt wäre, und verlor anschließend auf dem Parkplatz den Koffer mit der Bohrmaschine. Der Detektiv verfolgte den Täter und verständigte gleichzeitig die Polizei, verlor dabei jedoch den Flüchtigen aus den Augen.

Die Polizeiinspektion Günzburg leitete ihrerseits eine umfassende Fahndung ein, an der unter anderem Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm, die Autobahnpolizeistation Günzburg, die operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm sowie Mitarbeiter der Dienststellen in Krumbach und Burgau beteiligt waren. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der den Tatort und den vermeintlichen Fluchtweg des Ladendiebs großräumig absuchte.

Täter weiterhin auf der Flucht

Trotz dieser intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter bisher nicht gefasst werden.

Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder im Rahmen der Flucht des Täters und der anschließenden Fahndungsmaßnahmen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen