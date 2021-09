Vorwurf der Kinderpornografie: Mann chattete mit Minderjähriger

Plus Auf Datenträgern wurde zudem bei ihm kinder- und jugendpornografisches Material sichergestellt. Jetzt ist er vom Amtsgericht Günzburg verurteilt worden.

Eine ganze Reihe von Taten im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie hat die Staatsanwaltschaft einem im März 1988 geborenen Mann aus dem Landkreis Günzburg vorgeworfen. Nun wurde ihm am Amtsgericht Günzburg der Prozess gemacht.