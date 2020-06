20:00 Uhr

Psychiatrie: Günzburger BKH sucht Teilnehmer für Studie

Wer mit dem Forschungsteam Kontakt aufnehmen soll. Und wie die Hilfe von Betroffenen aussehen kann.

Für ein Forschungsprojekt suchen die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg und die Universität Ulm Teilnehmer. Menschen, die sich aktuell in einer psychischen Krise befinden oder schon seit Jahren von einer psychischen Erkrankung betroffen sind und jemanden zum Austausch auf Augenhöhe suchen, sind aufgerufen, mit dem Forschungsteam Kontakt aufzunehmen.

Beim Forschungsprojekt geht es um Peer-Begleitung, die psychisch Erkrankten wieder Hoffnung geben, ihre Selbstbestimmtheit fördern und ihnen neue Möglichkeiten aufzeigen kann. Hierbei wird Menschen mit einer psychischen Erkrankung ein Peer-Begleiter zur Seite gestellt, der ebenfalls eine psychische Erkrankung erfahren hat. Die Peer-Begleiter unterstützen Betroffene auf ihrem weiteren Genesungsweg, zum Beispiel in Form von zusätzlichen Gesprächsangeboten, Beratung im alltäglichen Umgang mit der Erkrankung und bei der Tagesplanung, Begleitung zu Arztterminen oder Angehörigengesprächen. Die Peer-Begleitung im Rahmen der Studie ist vertraulich und kostenlos.

Etablierte Behandlungsmethode

Diese international etablierte Behandlungsmethode soll in dem Forschungsprojekt „Upsides“ über fünf Jahre lag in sechs Ländern auf drei Kontinenten untersucht werden. Zentral koordiniert wird das Projekt von Prof. Dr. Bernd Puschner, Leiter der Sektion Prozess-Ergebnis-Forschung an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II des Universitätsklinikums Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg, und den Mitarbeitern der Forschungsabteilung der Psychiatrie II der Uni Ulm am BKH Günzburg. (zg)

Kontakt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm am BKH Günzburg, Prof. Dr. Bernd Puschner, Ramona Hiltensperger, Lisa Wenzel, Telefon 08221/96-2862, E-Mail: upsides@uni-ulm.de

