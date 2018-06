vor 53 Min.

Raupe legt Trimm-dich-Pfad in Leipheim lahm

Das Gelände bleibt bis August geschlossen. Dort sind fast alle Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen.

Von Angela Brenner

Freibäder, Kindergärten und nun der Trimm-dich-Pfad in Leipheim. Der Eichenprozessionsspinner breitet sich in der Region weiter aus. Bis August bleibt der Trimm-dich-Pfad geschlossen, dies teilt die Stadt Leipheim auf ihrer Internetseite mit. Auf den Bäumen wurden in den vergangenen Tagen – wie an vielen anderen Orten in der Region auch – die Tiere entdeckt. Die Brennhaare der Raupen können allergische Reaktionen der Haut, der Augen und sogar der Atemwege auslösen.

Die größte Ansammlung von Eichen auf Leipheimer Stadtgebiet befindet sich beim Trimm-dich-Pfad. In dem Gebiet sind nach Angaben der Stadtverwaltung fast alle Bäume von den Raupen befallen. Die Tiere abzusaugen wäre bei der Größe des Gebiets und der Anzahl der Bäume ein zu großer Aufwand, daher bleibe der Pfad voraussichtlich in den nächsten acht Wochen, also bis in den August hinein, geschlossen. Bis dahin werden sich die Raupen verpuppen.

An einigen wenigen weiteren Orten in Leipheim und dem Stadtteil Riedheim seien die Raupen ebenfalls entdeckt worden. „Aber wir haben schnell reagiert“, sagt Frank Hespeler vom Leipheimer Bauamt. Die Eichenprozessionsspinner seien dort bereits abgesaugt worden.

Genau hinschauen wird man auf dem Kinderfestplatz, wo Anfang Juli wieder das dreitätige Kinderfest gefeiert werden soll. Dort gebe es aber kaum noch Eichen. Ein paar Tiere seien auch dort entdeckt worden, einen Grund zur Sorge sieht Organisatorin Nicole Schneider allerdings nicht. Es sei nur ein ganz geringer Befall. Die Bäume werden aber in den kommenden Wochen ohnehin genau begutachtet, kurz vor dem Kinderfest sollen dann auch die bereits entdeckten Eichenprozessionsspinner abgesaugt werden – damit die Besucher ohne Sorge ihr Kinderfest feiern können.

Für die Entfernung der Eichenprozessionsspinner muss eine Spezialfirma beauftragt werden.

