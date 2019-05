vor 36 Min.

Richter zum Angeklagten: „Das ist eine Riesensauerei“

Ein 33-Jähriger hatte einen anderen angestiftet, Nacktbilder von einem Kind aus dem Landkreis Günzburg zu machen. Warum der Angeklagte trotzdem noch mit einer Bewährungsstrafe davon kommt.

Von Peter Wieser

Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in der Absicht, eine kinderpornografische Schrift zu schaffen: So hat der Staatsanwalt seinen Vorwurf an einen 33-Jährigen aus dem Raum Berlin formuliert, der sich jetzt vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Memmingen verantworten musste. Zwei Zivilbeamte hatten ihn in Handschellen in den Gerichtssaal geführt, eineinhalb Monate war er in der Justizvollzugsanstalt Memmingen in Untersuchungshaft gewesen. Der Angeklagte hatte nach Überzeugung der Anklage Anfang 2013 über Facebook den Kontakt zu einem damals zehnjährigen Mädchen aus dem nördlichen Kreis Günzburg aufgebaut.

Der Mann hatte sich unter anderem als Vertreter einer Modelagentur ausgegeben und Geld versprochen, wenn das Kind Bilder von sich machen lasse. Während eines Chats sei ein weiterer Kontakt zwischen dem Angeklagten und einem heute 49-Jährigen aus dem Umfeld des Opfers zustande gekommen. Diesen habe er aufgefordert, unter seiner Anleitung Nacktbilder anzufertigen, bei denen das Opfer auch sexuelle Handlungen habe vornehmen müssen.

Über einen Laptop verfolgte der Angeklagte alles

Zwei Mal sei es dazu gekommen, der Angeklagte habe über einen zugeschalteten Laptop das Geschehen verfolgt und Anweisungen gegeben. Mehr als 300 Bild- und zehn Videodateien seien dabei entstanden. Dass Chats über verschiedene Kennungen stattgefunden hatten und dass es um entsprechende Bilder gegangen war, hatte auch ein Gutachten bestätigt.

„Wenn man so etwas gemacht hat, dann muss man reinen Tisch machen“, legte Richter Markus Veit dem Angeklagten nahe. Wenn das Gericht den Fall aufrolle, dann seien bis zu 15 Jahre Haft möglich. Der Richter erinnerte an den 49-Jährigen, der nach einem vollen Geständnis nun eine vierjährige Haftstrafe verbüße. Es gebe aber auch die Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Im Raum stand eine Zahlung in Höhe von 10000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer, das noch heute unter den Vorfällen zu leiden habe, sagte der Richter.

Der Verteidiger räumt die Vorwürfe für seinen Mandanten ein

Es sei alles so gewesen, wie es der Staatsanwalt vorgetragen habe, bestätigte der Verteidiger des Angeklagten. Die Bilder habe dieser kurzzeitig besessen und auch nicht ins Internet gestellt. Nachdem er das Interesse verloren habe, habe er sie gelöscht. „Ich möchte mich entschuldigen. Ich war doof“, sagte der Angeklagte, der zuvor schon mehrmals mit einem Taschentuch über seine Augen gewischt hatte. Spontan erklärte er sich zur Zahlung eines Betrags von 12000 Euro bereit. Dem Angeklagten wird der Täter-Opfer-Ausgleich zugutegehalten und dass er nicht persönlich vor Ort gewesen sei.

Dennoch sei er bestimmend für das Geschehen gewesen, so der Staatsanwalt. Er beantragte, den Haftbefehl aufrecht zu erhalten und forderte eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Er stellte den Antrag, sämtliche Asservate wie Smartphone und Laptop einzuziehen. Durch sein Geständnis habe der Angeklagte dem Opfer vieles erspart, sagte der Verteidiger, der beantragte, seinen Mandanten aus der Haft zu entlassen. Dieser habe inzwischen Familie und Kinder, die er ernähren müsse, und die Straftat liege lange zurück. Er habe Reue gezeigt und laufe Gefahr, ein normales Leben zu verlieren.

Zwei Dinge gab der Richter dem Mann mit auf den Weg

Gerade bei Sexualdelikten sei es besonders wichtig, dass der Täter zu seiner Straftat steht und das Opfer erfährt, dass er zugibt, es in Bildern missbraucht zu haben, betonte Richter Markus Veit. Aber: „Dass das eine Riesensauerei ist, steht außer Frage. Stellen Sie sich vor, es ist, das eigene Kind. Sie haben eine Frau, die zu Ihnen hält.“ Jetzt müsse er als Erstes in der Familie reinen Tisch machen. Über eine Bewährungsstrafe könne man sicherlich streiten. Dennoch sei das Schöffengericht zu dem Ergebnis gekommen, ihn nicht ins Gefängnis zu schicken.

Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung, mit der Auflage, 150 Stunden sozialen Dienst zu leisten. Zwei Dinge gab der Richter dem Angeklagten ebenfalls mit auf den Weg: „Erfüllen Sie den Vergleich, es könnte die Bewährung aufgehoben werden“ – und: „Wenn etwas mit Ihnen ist, dann lassen Sie sich helfen. Pädophilie ist nicht heilbar.“

