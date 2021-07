Radweg zwischen Röfingen und Burgau soll beleuchtet werden

Plus Die Gemeinde Röfingen möchte seit Längerem den Radweg nach Burgau beleuchten. Jetzt kommt das Thema Solarbeleuchtung ins Spiel.

Der Radweg von Röfingen nach Burgau ist nachts nicht beleuchtet. Würde sich dort eine Solarbeleuchtung anbieten? Bereits in der Vergangenheit hatte sich die Gemeinde Röfingen mit dem Thema befasst, ein Angebot aus dem Jahr 2019 gibt es bereits. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Carl-Phillipp Engel von der Firma F8 Solar Street Light aus Hörbranz die Möglichkeiten einer Solarbeleuchtung mit Bewegungsmelder vor.