Röfingen beteiligt sich nicht an Fahrradstellplätzen bei Burgauer Bahnhof

Plus Die Ansichten im Röfinger Gemeinderat gehen zwar auseinander - aber das Ergebnis ist eindeutig. Außerdem wurde ein neues Ratsmitglied vereidigt.

Im Rahmen der "Bike & Ride"-Offensive, ein Kooperationsprojekt der DB Station&Service AG und des Bundesumweltministeriums, sollen Kommunen beim Entstehen von Fahrradstellplätzen an Bahnhöfen unterstützt werden. Die Realisierung einer solchen Maßnahme auf der östlichen Seite des Burgauer Bahnhofs wäre dabei von einer Mitfinanzierung der Gemeinden Röfingen und Haldenwang abhängig. Bei der Sitzung des Röfinger Gemeinderats am Montag sorgte das für Diskussionen.