vor 51 Min.

Schlüssel zur modernen Müllentsorgung in Leipheim

Architekt Georg Linder übergab an Landrat Hubert Hafner und Werkleiter Anton Fink (von rechts) einen Kuchen in der Form eines Schlüssels.

Plus Für etwa 6,5 Millionen Euro baut der Landkreis Günzburg in Leipheim für die Kreisabfallwirtschaft ein Verwaltungsgebäude mit Wertstoffzentrum und Caritas-Lager. Nun wurde es eingeweiht.

Von Walter Kaiser

Einige kleinere Arbeiten sind noch zu erledigen. Der Inbetriebnahme des neuen Wertstoffzentrums und des angrenzenden Möbellagers der Caritas am Freitag, 17. Mai, steht aber nichts mehr im Wege. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 11. Mai, haben Interessierte vorab Gelegenheit, die neuen Einrichtungen an der Schleifstraße 5 auf dem ehemaligen Fliegerhorst Leipheim zu besichtigen. Bei einer kleinen Feierstunde für geladene Gäste sind bereits am Montagnachmittag das Wertstoffzentrum, das Möbellager und das benachbarte neue Verwaltungsgebäude des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes offiziell eingeweiht sowie von Pfarrerin Johanna Rodrian und Pfarrer Johannes Rauch gesegnet worden. Dabei erinnerten die beiden Leipheimer Geistlichen an die in der Bibel formulierte Pflicht, die Schöpfung zu bewahren.

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die offizielle Eröffnung des Wertstoffzentrums des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs KAW in Leipheim. Etwa 6,5 Millionen Euro kostete der Bau des neuen Verwaltungsgebäudes, des Wertstoffzentrums und der Möbelfundgrube für die Caritas. WIR Landrat Hubert Hafner Bild: Bernhard Weizenegger Schon in der Antike wurde Raubbau an der Umwelt betrieben Schon in der Antike hatten die Menschen Schindluder mit der Natur getrieben, wie Landrat Hubert Hafner bei der Einweihungsfeier erklärte. Bis auf den heutigen Tag sieht es nicht besser aus. Seinen Beitrag, die Belastungen für die Umwelt zu reduzieren, leiste der Landkreis unter anderem und in mehrfacher Hinsicht durch das neue Wertstoffzentrum. Dank einer großen Fotovoltaikanlage sind die drei genannten Gebäude energieautark, wie auch Anton Fink, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, betonte. Es wird Strom erzeugt, er kann in Speichern „zwischengelagert“ und überdies zu etwa zwei Dritteln ins Netz eingespeist werden. Das Brauchwasser wird wie der Strom für die Heizung verwendet. Fink im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das ist ein elementarer Leuchtturm.“ Müllvermeidung wäre das erste Gebot, hob der Landrat hervor. Wo das nicht möglich sei, folge an zweiter Stelle die fachgerechte Entsorgung. Dabei biete der Landkreis ein umfassendes Angebot für die Bürger mit der Restmüll-, der Bio- und der Gelben Tonne, den Wertstoffstationen oder den Wertstoffhöfen. Und nun auch mit dem neuen Wertstoffzentrum in Leipheim. Segnung durch Pfarrerin Johanna Rodrian und Pfarrer Johannes Rauch. Bild: Bernhard Weizenegger Wertstoffe wetterfest anliefern und Ressourcen schonen In einer riesigen Halle können, geschützt vor Wind und Wetter, barrierefrei Wertstoffe und Abfälle der unterschiedlichsten Art angeliefert werden. Auf zwei Flächen im Freien können zudem Grüngut und Strauchschnitt angeliefert werden. Ein besonderes Bonbon: In einer beheizten Bibliothek können Bücher abgegeben, gelesen oder mitgenommen werden. Der Wiederverwendung fühlt sich auch die Caritas mit ihrem an das Wertstoffzentrum angrenzenden Möbellager verpflichtet. Es steht nicht nur Bedürftigen, sondern allen Bürgern offen, wie Geschäftsführer Matthias Abel gegenüber unserer Zeitung sagte. Für dieses Engagement sagte der Landrat besonderen Dank. Dies alles, so betonten die Geistlichen Johanna Rodrian und Johannes Rauch, sei ein Beitrag, pfleglich mit kostbaren Ressourcen umzugehen und damit die Natur, die Schöpfung zu bewahren. Dies sei eine Aufgabe, der sich jeder verpflichtet fühlen sollte. Architekt Georg Linder erläuterte die wichtigsten baulichen und technischen Details der drei Gebäudekomplexe, die zusammen rund 6,5 Millionen Euro gekostet haben. Diese Investition sei möglich gewesen, ohne dass der Abfallwirtschaftsbetrieb Schulden machen musste, hob Landrat Hafner hervor. Das neue Wertstoffzentrum in Leipheim (Schleifenstraße 5) kann die Bevölkerung am Tag der offenen Tür besuchen. Es ist der Samstag, 11. Mai. Zum Programm zwischen 10 und 17 gehören die Besichtigung der Einrichtungen, Fachausstellungen und -vorträge und, so die Veranstalter, „Entsorgungsfahrzeuge zum Anfassen“. Am Gelände gibt es keine Parkmöglichkeit, aber ein Shuttle-Service ab der Parkfläche nahe der Spedition Luible.

Themen Folgen