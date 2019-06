vor 52 Min.

Schnelles Internet ist in Burgau nur fast überall

18 Adressen sind unterversorgt, hat ein Experte untersucht. Ein Standort überrascht Bürgermeister Barm. Was die Stadt nun tun soll.

Von Walter Kaiser

Die Versorgung Burgaus mit Breitbandkabeln ist überwiegend gut bis sehr gut. Rund 97 Prozent der Gebäude in der Kernstadt und in den Stadtteilen haben Internetanschlüsse mit einer Leistung von mehr als 30 Mbit pro Sekunde. Das erklärte Jürgen Schuster von der Beratungsfirma Corwese nach entsprechenden Untersuchungen gegenüber dem Bauausschuss. In einigen Außenbereichen sowie in wenigen Gebäuden an der Maria-Theresia-Straße liegt die Leistung allerdings unter diesem Wert. Die Mitglieder des Bauausschusses haben dem Stadtrat deshalb einstimmig empfohlen, sich für das Förderprogramm „Höfebonus“ des Freistaats zu bewerben.

Unterversorgt sind nach Angaben von Schuster „18 Adressen“ in den Außenbereichen von Oberknöringen, Klein- und Großanhausen sowie im Bereich Nußlachhof. Zur Überraschung von Bürgermeister Konrad Barm ist auch die innerstädtische Maria-Theresia-Straße in wenigen Teilen unterversorgt. Es könnte sein, erwiderte Schuster, dass die dort verlegten Kupferkabel an dieser Stelle nicht mehr die eigentlich errechnete Leistung bringen.

Ausbau dauert mindestens drei Jahre

Würden alle unterversorgten Liegenschaften ans Glasfasernetz angeschlossen, müsste die Stadt nach Abzug der Förderung über den „Höfebonus“ rund 200000 Euro an Eigenmitteln beisteuern. „Das ist schon viel“, erklärte Schuster. Zumal nicht gesichert sei, dass die potenziellen Anbieter die finanziell wenig attraktiven Außenbereiche tatsächlich anschließen. „Das liegt nicht in der Macht der Stadt.“ Auf Nachfrage von Bürgermeister Barm sagte Schuster, nach einer Genehmigung des Förderantrags durch die Regierung von Schwaben werde der Ausbau mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen.

Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke sagte, der Besitzer einer der 18 Liegenschaften habe ihm erklärt, für ihn sei die derzeitige Versorgung ausreichend. Damit könnte die Stadt mit einem Eigenanteil von etwa 160000 Euro auskommen. Einstimmig empfahlen die Mitglieder des Bauausschusses dem Stadtrat, einen Förderantrag für den „Höfebonus“ zu stellen. Die Zeit drängt. Die Firma Corwese muss noch etliche Vorarbeiten leisten, die Bewerbungsfrist endet bereits am 30. September.

Themen Folgen