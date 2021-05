Katze verliert Auge nach Luftgewehr-Schuss in Schnuttenbach

Eine englische Kurzhaarkatze ist in Schnuttenbach so schwer verletzt worden, dass ihr ein Auge entfernt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen der Tierquälerei.

Wie groß muss der Hass auf Katzen sein, um auf die Tiere mit einem Luftgewehr zu schießen? In Schnuttenbach wurde am Mittwochmorgen eine englische Kurzhaarkatze so schwer verletzt, dass ihr Auge in einer Tierklinik entfernt werden musste. Die Besitzerin des Tiers bemerkte, dass ihre Katze am Auge blutete. Das Haustier war über Nacht in den angrenzenden Wäldern unterwegs gewesen.

Die Polizeiinspektion Burgau sucht Zeugen

Bei der Behandlung in einer Tierklinik wurde festgestellt, dass das Auge durch ein Geschoss aus einem Luftgewehr verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Personen, die Angaben zur Verletzung des orange-weißen Tieres machen können, sich unter Telefon 08222/96900 zu melden. (AZ)

