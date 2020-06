vor 49 Min.

Spender für Sanierung der St.-Veits-Kirche in Leipheim gesucht

Die Orgel steht seit 1766 in der St.-Veits-Kirche in Leipheim, 1963 wurde sie umgebaut. Jetzt soll das Instrument saniert werden; dafür gibt es allerdings keinen Zuschuss.

Plus Die Kosten für die Erneuerung der Orgel in der St.-Veits-Kirche in Leipheim sind hoch. Einen Teil davon übernehmen die Rotarier Günzburg. Doch das ist nicht genug.

Von Lara Schmidler

Die St.-Veits-Kirche in Leipheim wird modern. Nachdem das Gotteshaus von 2010 bis 2012 von außen saniert wurde, ist seit 2018 der Innenbereich an der Reihe. Ringlichter, Leinwände, Beamer und eine Kamera sollen künftig die Gottesdienste bereichern. Die Wände und Decken werden gereinigt, der Boden auf eine Höhe gebracht. Insgesamt 1,8 Millionen Euro sind für die Sanierungen angefallen – 130.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. „Die archäologischen Arbeiten haben die Baumaßnahmen um ein halbes Jahr verzögert, darum haben sich auch die Kosten erhöht“, erzählt Pfarrer Gerhard Oßwald.

Landeskirchenamt zahlt nicht für Orgelsanierung in Leipheim

Die Kosten werden zum Teil vom Landeskirchenamt getragen, das eine Million übernimmt. Doch für das Projekt, das nach der Innensanierung ansteht und besonders Kantorin Johanna Larch am Herzen liegt, gibt es keinen Zuschuss: die Renovierung der Kirchenorgel. „Leider übernimmt das Landeskirchenamt nur Kosten für absolut notwendige Baumaßnahmen“, sagt Larch. Die Sanierung von Orgeln fällt nicht darunter.

Hilfe kam vom Rotary Club Günzburg. Nachdem die Rotarier bereits die Günzburger Frauenkirche unterstützt haben, möchten sie jetzt auch bei der Sanierung der Leipheimer Orgel mitwirken. „Diese Orgel ist ein Stück Kulturgeschichte und prägt die Stadt“, sagt der Präsident des Rotary Clubs Günzburg, Hermann Haage, der selbst Leipheimer ist. Darum sei es ihm auch wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beitrage, ein solch wichtiges Stück Stadtgeschichte zu bewahren.

Der Rotary Club Günzburg übernimmt einen Teil der Kosten. Von links: Margit Oechsle, Franz-Ulrich Hindelang, Hermann Haage, Gerhard Oßwald und Johanna Larch bei der Spendenübergabe. Bild: Lara Schmidler

Rotary Club Günzburg spendet Leipheimer Kirche 15.000 Euro

Er überreichte zusammen mit dem Vorsitzenden des Unterstützungsvereins der Rotarier, Franz-Ulrich Hindelang, und Schatzmeisterin Margit Oechsle im Namen des Rotary Clubs Günzburg einen Scheck über 15.000 Euro. Damit sind die angesetzten Kosten für die Renovierung des Kircheninstruments jedoch noch nicht gedeckt. Etwa 120.000 Euro habe man angesetzt, erzählt Pfarrer Oßwald. „Wir hoffen auf weitere Spenden, um die Sanierung finanzieren zu können.“

Die Orgel mit ihren 1270 Pfeifen wurde im Jahr 1766 von Georg Friedrich Schmahl, einem Orgelbauer aus Ulm, speziell für die St.-Veits-Kirche erbaut. Mit nur wenigen Umbauten war das Instrument dann bis 1963 in Gebrauch, als es von dem Orgelbauer Gerhard Schmid neu gebaut wurde. Dabei übernahm Schmid mehrere Register aus der alten Orgel, die somit bis heute erhalten sind.

Klangliche Balance soll bei Leipheimer Orgel verbessert werden

Im Laufe der Zeit sind Verschmutzungen und Abnutzungen aufgetreten, die eine Sanierung des Instruments notwendig machen. Doch das ist nicht alles: „Es ist besonders wichtig, dass die klangliche Balance verbessert wird“, betont Kantorin Larch. Die historischen Pfeifen, die noch immer in der Orgel verbaut sind, sollen aber bleiben.

Aktuell ist das Instrument wegen der Bauarbeiten im Inneren der St.-Veits-Kirche komplett verhüllt. Für die Gottesdienste, die Pfarrer Oßwald jeden Mittwochabend um 19 Uhr abhält, steht ein CD-Player bereit. Bis Ostern 2021 sollen die Sanierungen im Kircheninneren abgeschlossen sein. Dann kann die Orgel wieder ausgepackt und von einem Gutachter in Augenschein genommen werden.

Wer für die Sanierung der Orgel spenden möchte, kann sich an Pfarrer Gerhard Oßwald, Telefonnummer 08221/7675, oder Kantorin Johanna Larch, Telefonnummer 08221/91695-47, wenden.

