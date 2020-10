vor 33 Min.

Spitzenspiele am laufenden Band für den VfR Jettingen

Plus Der VfR Jettingen hat eine wegweisende Kreisliga-Partie vor sich. Trainer Sven Müller mahnt seine Jungs, nicht abzuheben. Warum das gerade jetzt so schwer fällt.

Von Christoph Dizenta

Jettingen Noch keine Woche ist es her, da feierte der VfR Jettingen einen verdienten Sieg im Finale des Kreispokals beim FSV Reimlingen. Viel Gelegenheit zu feiern blieb der Truppe um Coach Sven Müller nach dem Triumph vom 26. September 2020 allerdings nicht. Früh richteten die Jettinger den Blick auf die nächste Partie in der Kreisliga. Am Sonntag treten sie ab 15 Uhr beim Tabellenzweiten an – der U23 des Landesliga-Spitzenreiters FC Gundelfingen. Es ist nicht der einzige Hit, den die Jettinger vor Augen haben.

Ein Blick auf die Kreisliga-Tabelle sagt alles. Sollten Jettingen in Gundelfingen als Sieger vom Platz gehen, steigen die Chancen auf die Vizemeisterschaft deutlich. Dass der Aufstieg über kurz oder lang gelingen soll, daraus machen die Jettinger ohnehin keinen Hehl.

Jettingen hat 18 Spiele absolviert, Wiesenbach 22

Doch dass das aktuelle Form-Hoch nicht ganz aussagekräftig ist, weiß Müller selbst. Denn die Kreisliga-Tabelle ist mehr als zerrissen. So hat der VfR gerade mal 18 Spiele auf dem Konto, der FC Gundelfingen II und der TSV Ziemetshausen schon zwei mehr. Und die SpVgg Wiesenbach bringt es gar schon auf 22 Partien.

Trainer Sven Müller (VfR Jettingen) tippt den Kreisliga-Spieltag 1 / 8 Zurück Vorwärts TSV Ziemetshausen – Türk GB Günzburg Hier sieht Müller den TSV Ziemetshausen klar in der Favoritenrolle: „Ziemetshausen ist eine immens spielstarke Mannschaft und TGB ist mehr als schlecht aus der Pause gekommen“ – sein Tipp: 4:1.

TSV Offingen – SpVgg Ellzee Zwei von Müller sehr hoch eingeschätzte Mannschaften treffen im Offinger Mindelbogen aufeinander. „Beide haben momentan einen richtigen Lauf und sind sicher auf Augenhöhe“ – sein Tipp: 2:2.

SSV Glött – TSG Thannhausen Mit Sorgen blickt Müller dagegen an die Mindel, wo es bei seinem alten Trainer Rainer Amann und der TSG Thannhausen gar nicht so recht laufen will. Nun treffen sie auf die heimstarken Lilien von SSV Glött und da sieht Müller die TSG eher in der Außenseiterrolle – sein Tipp: 2:1.

FC Lauingen – SG Reisensburg-Leinheim Noch etwas weiter nördlich im Landkreis Dillingen treffen zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es nach dem Restart noch gar nicht so recht laufen will. „Die Leistungen sind sehr stark schwankend“, sagt Müller, der sich auf keinen Sieger festlegen möchte – sein Tipp: 1:1.

VfL Großkötz – FC Grün-Weiß Ichenhausen Ein kleines Derby steigt in Kötz, wo der VfL auf die Grün-Weißen trifft. Beide zeigten zuletzt starke Leistungen, wobei Müller allerdings einen kleinen Vorteil beim Gast aus Ichenhausen sieht – sein Tipp: 1:2.

SpVgg Wiesenbach – SV Mindelzell Obwohl die Zeller zuletzt einen wichtigen Dreier im Derby gegen Thannhausen schafften und zeitgleich Wiesenbach eine Niederlage gegen Offingen einstecken musste, erwartet Müller von der SpVgg eine Reaktion – sein Tipp: 3:1.

FC Gundelfingen II - VfR Jettingen Einen Tipp zum Spiel der eigenen Mannschaft möchte der Cheftrainer des VfR nicht abgeben.

Anstoß Die Begegnung SpVgg Wiesenbach - SV Mindelzell wird am Sonntag, 4. Oktober 2020, um 16 Uhr angepfiffen. Alle anderen Kreisliga-Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Dass angesichts dieser Unterschiede die Punktrunde bald schon wieder zu Ende sein soll, sorgt nicht nur in Jettingen für Kopfschütteln. Nach dem Willen des Bayerischen Fußballverbands (BFV) soll bereits ab 18. Oktober der Ligapokal ausgespielt werden – ein Wettbewerb mit, so der Tenor in der Region, wenig sportlichem Wert. „Wir müssen mit den Gegebenheiten leben und das Beste daraus machen“, sagt Müller achselzuckend.

Coach Müller: die Mannschaft ist gereift

Wichtig ist ihm, dass seine Jungs nach dem Pokalsieg und dem guten Runden-Neustart nicht abheben. Doch da kann Müller mit seiner jahrelangen Profierfahrung (unter anderem spielte er für FC Augsburg, VfL Wolfsburg und 1.FC Nürnberg) sicher die Energie in die richtige Richtung lenken. „Und ich glaube auch, dass meine Mannschaft mittlerweile so weit gereift ist, dass sie die Situation richtig einschätzen kann und nicht überdreht.“

Im Pokal gegen den FC Pipinsried

Auf der großen Fußball-Bühne dürfen sich die Jettinger eine Woche später präsentieren. Bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde im Verbandspokal erhielt der Kreispokalsieger den Bayernligisten FC Pipinsried. Der Anstoß zu diesem Spiel im Sportpark am Schindbühel erfolgt am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr. Der bisher ungeschlagene Bayernliga-Spitzenreiter sei ganz oben auf der Wunschliste gestanden, verrät der Jettinger Abteilungsleiter Christoph Hoss. „Für die Mannschaft ist das ein Zuckerle für tolle Leistungen, das wir gern mitnehmen.“

Zwei Wermutstropfen

Zwei kleine Wermutstropfen gibt es. Zum einen dürfen aufgrund der Corona-Auflagen nur 200 Zuschauer in den Jettinger Sportpark kommen. Zum anderen wächst durch das Pokalspiel auch die Liste der Nachholspiele für die Jettinger. Davon wolle man sich aber den Spaß nicht nehmen lassen, sagt Hoss.

Themen folgen