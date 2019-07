14.07.2019

Sunrise Festival: Tanzen in Regenjacken und Gummistiefeln

Beim Konzert des afrikanischen Reggae-Superstars Alpha Blondy, dem Hauptakt am Freitagabend beim Sunrise Festival in Burtenbach, war das Gelände brechend voll.

Bei dem Event in Burtenbach trotzen gut 5000 Reggae-Fans dem launischen Wetter.

Von Sarah-Katharina Merk

Die Anfahrt zu den Campingplätzen hätte mit Sicherheit auch ohne Beschilderung funktioniert. Und das nicht nur, weil Burtenbach relativ überschaubar ist. Rastas, buntgekleidete, junge Menschen und voll beladene Kofferräume ließen sofort erahnen, wohin die Fahrt ging. Die Marktgemeinde im Mindeltal verwandelte sich am vergangenen Wochenende anlässlich des alljährlichen Sunrise Festivals in Reggae-Village. Die etwa 5000 Besucher ließen sich, trotz der Wettervorhersagen, auch in diesem Jahr nicht vom Besuch eines der beliebtesten Reggae-Festivals Europas abhalten.

Ein gelbes Quad pest vorbei an den unzähligen Zelten, mit Planen überspannten Autos und Anhängern. Zwischen aufblasbaren Einhörnern auf Autodächern, Grillequipment, Wärmflaschen und riesigen Pavillons bekam man fast den Eindruck, dass die ein oder andere Gruppe die Festivalwiesen so schnell nicht mehr verlassen wollte.

Ein Platz ganz in der Nähe der ökologischen Dixie-Klos

Auch Matze, 27 Jahre alt und Freundin Steffi, 30, aus Burgau, die mit einer Gruppe von Freunden angereist sind, hatten sich ausgiebig auf das Festival vorbereitet. Für die Anreise am Freitagmorgen hatten sie sich extra freigenommen. Schließlich wollten sie einen der besten Plätze ergattern: ganz in der Nähe der ökologischen Dixie-Klos und des Eingangs zum Festivalgelände. So habe man es nirgendwohin weit.

Auf das angekündigte Unwetter hatte sich Steffi, wie die meisten anderen Besucher, mit Gummistiefeln und Regenjacke vorbereitet. Diese erfüllten spätestens beim Auftritt von Jaya The Cat ihren Zweck, als aufgrund eines plötzlichen Gewitters viele Besucher zunächst den Rückweg von der Bühne zu ihren Zelten antraten. Glücklicherweise zog kurz vor dem Auftritt Alpha Blondy & Solar System´s der Himmel wieder auf und die Musikliebhaber durften den Rest des Abends im Trockenen genießen. Nach Ende des Konzerts hatten besonders ausdauernde Festivalbesucher noch die Gelegenheit, zu rhythmischen Dancehall-Klängen weiter zu tanzen.

An diesem Stand wurden Akrobatikgegenstände verkauft. Bild: Sarah Katharina-Merk

Musik kam schon ab halb acht aus den Zelten

Auch am nächsten Morgen ließ die musikalische Unterhaltung nicht lange auf sich warten. Schon ab halb acht drang Musik aus den Zelten der Besucher. Zwischen noch verschlafenen Gesichtern beim morgendlichen Kaffee starteten einige der Festivalbesucher ihren Tag bereits mit Dosenbier, wieder andere nahmen den Spaziergang zum Burtenbacher See auf sich, um mit Yoga die physischen Verspannungen der Nacht im Zelt zu lösen. Auch ein paar Familien, die mit ihren Kindern am Wasser spielten, waren am Badesee anzutreffen. Darunter die zwei Freundinnen Nina und Ellena, die mit ihren Kindern Ella, 3, und Raffi, 6, aus München angereist waren. Zunächst habe Nina Bedenken gehabt. Im Nachhinein, erzählte die Münchnerin, müsse sie aber feststellen, dass es gar nicht so viel anders sei: „Naja, wir essen vielleicht etwas gesünder!“.

Tatsächlich sah man viele Kinder auf dem Festival. Diese lauschten entweder, auf den Schultern ihrer Eltern im Takt mitwippend, den Konzerten, erkletterten die bronzenen Tierfiguren in der Nähe des Eingangs des Festivalgeländes oder spielten in der Kinderecke, herum.

Am Samstagmorgen wurden die Festivalbesucher mit Yoga am Burtenbacher See wieder fit gemacht. Bild: Sarah-Katharina Merk

Einheit in Vielfalt - ein bewusst gewählter Slogan

Die Mischung aus jungen Reggea-Fans, eingefleischten Festivalbesuchern und Familien schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Dessen sind sich auch die beiden Organisatoren Christoph und Sascha Völpel bewusst. Daher auch der Slogan „Unity in Diversity“ auf ihren T-Shirts: Einheit in Vielfalt. Genau das bedeute Reggae für die beiden: „Gemeinsam abschalten vom Alltag.“ Und sie beschreiben sich als eine „eingeschworene Familie“. Gemeint sind damit all die Helfer, ohne die das Festival nicht realisierbar sei, aber auch alle anderen Reggae-Freunde, die seit Jahren fester Bestandteil des Events seien.

Drei Wochen benötigen die Brüder und Helfer für den Aufbau, sie lassen es gemütlich angehen. Die ersten zwei Wochen seien ein bisschen wie Urlaub auf der Wiese, scherzte Sascha. Dafür sei die letzte Woche ganz schön anstrengend gewesen. Allzu deutlich wurde dies beim Blick auf den Fahrplan des Shuttlebusses, der die Musiker vom Flughafen zu ihren Hotels fuhr. „Die größten Herausforderungen sind die Ansprüche der Bands an Technik und Unterbringung“, so Sascha. Dass der Arbeitseinsatz sich gelohnt hat, wurde ersichtlich, als Christoph sein absolutes Highlight beschrieb: „Wenn, wie bei Alpha Blondy, 5000 Leute lächelnd vor der Bühne stehen!“