01.11.2020

Technisches Problem lässt Corona-Inzidenzwert im Kreis Günzburg sinken

Eigentlich liegt der Wert über 100 - doch in den jüngsten Zahlen rangiert er deutlich darunter. Die Ursache ist ein technisches Problem.

Ganz Bayern ist rot, oftmals tiefrot. So sind die Umrisse des Freistaats mit den Landkreisen und kreisfreien Städten auf einer Karte des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wegen der Corona-Pandemie eingefärbt – mit einer Ausnahme: Der oberpfälzische Landkreis Amberg-Sulzbach hat nach wie vor einen Sieben-Tage-Inzidenzwert, der unter 50 (36,88) liegt.

Im Regierungsbezirk Schwaben sind nach Angaben des LGL nur die Stadt Kempten und der Landkreis Günzburg aktuell unter 100 (Stand: Sonntag, 1. November, 8 Uhr). Die Quote gibt an, wie viele Neuansteckungen es mit dem Coronavirus pro 100000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat.

Landratsamt Günzburg: "Wir haben gemeldet"

Die Zahl für den Kreis Günzburg aber stimmt nicht, wie das Günzburger Landratsamt am Sonntagnachmittag meldet. Der Inzidenzwert liege deutlich über 100. Offenbar wurden 152 neue Corona-Fälle vom Wochenende nicht eingerechnet. „Wir haben gemeldet“, sagt Landratsamtssprecherin Jenny Schack. Wie diese „Meldeverzögerung“ zustande komme, könne derzeit nicht nachvollzogen werden.

Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin des LGL, dass es ein technisches Übermittlungsproblem gegeben habe, das schon woanders aufgetreten sei. Die Ursache werde geprüft. (ioa, cki)

