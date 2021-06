TSV Burtenbach mit enormem Verletzungspech

Gegen die vierte Mannschaft von Schießgraben Augsburg unterlagen die Männer klar, auch wegen Spielerausfällen. Die Folgen für die Saison sind gravierend.

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Männer des TSV Burtenbach beim vergangenen Spieltag gegen die vierte Mannschaft des Top-Clubs Schießgraben Augsburg. Nominell konnte sich der TSV eine Chance ausrechnen, da Spieler mit ähnlicher Leistung aufgeboten werden konnten. Jürgen Oßwald bestätigte dies, wenn auch nach langem Kampf, und holte einen Sieg für Burtenbach. Stefan Selig und Herbert Fahrenschon verletzten sich indes muskulär so schwer, dass für sie die Saison gegebenenfalls schon gelaufen ist. Bedauerlich für die Mannschaft, da beide in guter Form waren und große Siegchancen hatten. Daniel Reichard machte seine Sache gut, konnte gegen den starken Spieler von Schießgraben jedoch am Ende nicht gewinnen.

Sehr unglücklich war diesmal Markus Daul, welcher an Position 1 ein sehr gutes Spiel zeigte, einen Match-Ball aber nicht verwerten konnte und letztlich im Match-Tie-Break unterlag. Lothar Göttle kam im Einzel gar nicht zurecht und verlor glatt in zwei Sätzen. Aufmunternd war jedoch, dass er im Doppel zusammen mit Daniel Reichard noch ein gutes Spiel ablieferte und hier klar in zwei Sätzen mit seinem Team-Kameraden gewinnen konnte.

Ein 2:7 ist natürlich absolut nicht das, was man sich beim TSV vorgestellt hatte. Noch gravierender aber sind die Auswirkungen dieses Spiels auf die weitere Saison. Da der Top-Spieler des TSV, Karl Reichard, bisher noch immer ausfällt und nun noch zwei Verletzte hinzukommen, kann es niemanden mehr wundern, wenn die Burtenbacher sich am Ende wieder aus dieser Spielklasse verabschieden müssen. (AZ)