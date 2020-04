vor 34 Min.

Therapiezentrum verlangt zwei negative Tests

Neue Patienten werden in Burgau nur unter bestimmten Voraussetzungen aufgenommen.

Von Walter Kaiser

Normal ist in diesen Tagen so gut wie nichts. Stefan Brunhuber, der Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau, schränkt denn auch ein: „Wir haben wieder weitgehend Normalbetrieb.“ Die Betonung liegt auf „wieder“ und „weitgehend“. Denn vor einigen Wochen war das Therapiezentrum von zwei Corona-Fällen betroffen.

Die Station, in der zwei Patienten von Kliniken außerhalb des Landkreises aufgenommen worden waren, wurde geschlossen. Die dort tätigen Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. „Aber sie sind schon wieder da“, erklärte Stefan Brunhuber auf Nachfrage.

Nach Angaben des Geschäftsführers waren vor Wochen einige Patienten, die von Corona genesen waren, in Burgau aufgenommen worden. Trotz eines entsprechenden Tests trug ein Patient das Virus aber noch immer in sich. Ein zweiter Patient war von der Normalstation einer Klinik nach Burgau verlegt worden. Er erkrankte an Corona.

Station war zwei Wochen lang geschlossen

Die betroffene Station des Therapiezentrums war in der Folge deshalb für zwei Wochen geschlossen, die dort tätigen Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. Inzwischen hätten alle die Arbeit wieder aufgenommen, auch die fragliche Station sei wieder geöffnet, sagte Brunhuber.

Als Konsequenz aus den beiden Corona-Fällen verlange das Therapiezentrum nun zwei negative Corona-Tests, ehe neue Patienten in Burgau aufgenommen werden. Über einen Newsletter, der ständig aktualisiert werde, werden die Mitarbeiter über die aktuelle Lage am Therapiezentrum informiert, erklärte der Geschäftsführer auf Nachfrage.

Ansonsten gilt in Burgau das, was auch an anderen Kliniken oder in Alten- und Pflegeheimen gilt: Besuche sind verboten. Zudem sind wegen Corona die neurologische und die therapeutische Ambulanz geschlossen, ebenso die Kinderambulanz. Und die üblichen Schulungskurse sind bis auf Weiteres abgesagt.

