Thorsten Wick wird Bürgermeister der Gemeinde Kammeltal

Plus Mit einer deutlichen Mehrheit an Stimmen setzt sich Thorsten Wick gegen den amtierenden Bürgermeister Matthias Kiermasz durch.

Thorsten Wick hat die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kammeltal deutlich mit 64,4 Prozent (1295 Stimmen) gewonnen. Der amtierende Bürgermeister Matthias Kiermasz erhielt nur 35,6 Prozent (716 Stimmen). Insgesamt stimmten 2036 Bürger ab.

Vor allem die Ortsteile Ettenbeuren und Wettenhausen konnte Wick klar für sich entscheiden. Im Wahlbezirk Ettenbeuren erhielt er inklusive Briefwahl 495 Stimmen, wohingegen Kiermasz nur 295 Stimmen bekam. In Wettenhausen erhielt Wick insgesamt 553 Stimmen und Kiermasz 204. „Ich bin überwältigt“, sagte Thorsten Wick, der im Januar von der Wählervereinigung „Bürgernahes Kammeltal“ als Bürgermeisterkandidat nominiert worden war.

„Dass die Wähler so entschieden haben, liegt sicher auch an einer gewissen Unzufriedenheit“, vermutete er den Grund für das deutliche Wahlergebnis. Letztendlich könne man es aber nicht mit Sicherheit sagen, da müsse man die Wähler selbst fragen, ergänzte er.

Wick will gemeinsam mit den Menschen etwas bewegen

Er freue sich am meisten darauf, in seiner Amtszeit Neues zu bewegen. „Es wird in den nächsten Wochen mit dem Coronavirus sicher nicht leicht werden. Aber neue Wege zu gehen ist wichtig“, sagte Wick. Schon als er im Januar nominiert worden war, sprach er davon, mit den Menschen gemeinsam etwas bewegen zu wollen.

Als erstes wolle er in seiner Amtszeit die Großprojekte, die bereits besprochen sind, angehen. Dazu zählen der Bau eines Bürgerheims in Behlingen-Ried, der Umbau des Kindergartens in Wettenhausen und der Anbau des Feuerwehrhauses in Ettenbeuren. Aber auch mehrere kleinere Projekte kämen auf ihn zu. „Es gibt auf jeden Fall viele Dinge anzupacken und wir müssen schauen, was auf uns zukommt und auch die finanziellen Mittel betrachten“, sagt er nach seiner Wahl im Rathaus.

Matthias Kiermasz kam am Abend nicht mehr ins Rathaus

Der 43-Jährige aus Hartberg wurde am Sonntag von Bekannten und seiner Frau Carina begleitet. Auch sie war erfreut. „Es waren lange Wochen im Wahlkampf, und da freue ich mich jetzt schon sehr für meinen Mann“, sagte sie. Die beiden verbrachten den Wahltag mit ihrer Familie, gingen spazieren und warteten dann mit Freunden zusammen auf die Ergebnisse.

Wick ist vierfacher Vater und Berufssoldat und ist bei der Bundeswehr im Kompetenzzentrum Baumanagement in München eingesetzt. Er gehört keiner Partei an. Auf die Frage, ob er jetzt noch feiern werde, antwortete er mit einem Augenzwinkern. „Ein bisschen schon, ja.“

Matthias Kiermasz, der vom Bürgerblock Ettenbeuren-Egenhofen-Unterrohr, der Freien Wählervereinigung „Unteres Kammeltal“ und der Einheitsliste Oberes Kammeltal nominiert worden war, kam, anders als angekündigt, schließlich nicht mehr ins Rathaus. Für eine Stellungnahme konnte er am Sonntag nicht erreicht werden. Auf eine Rückrufbitte reagierte er ebenfalls nicht. Der 48-Jährige ist Mitglied der CSU und war seit 2014 Bürgermeister in der Gemeinde.