vor 23 Min.

Vier Unfälle in gut vier Stunden

In Günzburg und Kötz

Gleich vier Unfälle innerhalb von viereinhalb Stunden registrierte die Polizei in Günzburg und Kötz:

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, touchierte ein 28-jähriger Autofahrer in Günzburg auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Augsburger Straße beim Ausparken einen anderen Pkw. Anschließend wartete der Unfallverursacher an der Unfallstelle auf den Unfallgegner. Als dieser nicht erschien, entfernte er sich kurz von der Örtlichkeit. Als er kurze Zeit später wieder zurückkehrte, war der Wagen des Geschädigten nicht mehr vor Ort. Momentan ist nur bekannt, dass es sich bei dem angefahrenen Fahrzeug um ein weißes Auto handelt. Die Schadenshöhe ist ebenfalls nicht bekannt. Es wird darum gebeten, dass der Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, melden.

Am Freitag fuhr gegen 11 Uhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Ulmer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofplatz. Während des Fahrstreifenwechsels von einer Abbiegespur übersah sie das Auto eines 60-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich, so die Polizei, auf rund 1000 Euro.

Gegen 11.15 Uhr touchierte ein 32-Jähriger am Freitag mit seinem Auto auf einem Parkplatz im Kimmerle-Ring beim Zurücksetzen, während eines Einparkvorgangs, den Pkw eines 55-Jährigen. Durch die Berührung entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden von insgesamt mehreren Hundert Euro.

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin war am Freitag kurz vor 11 Uhr in der Kötzer Ortsstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Während der Fahrt musste die Frau verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 24-Jähriger allerdings zu spät. Deshalb kam es zum Auffahrunfall. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (zg)

