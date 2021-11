Waldstetten

06:30 Uhr

Kaum noch genutzt: Leben in St.-Anna-Kapelle in Heubelsburg schläft ein

Plus Bauern errichteten die Kapelle in Heubelsburg vor 270 Jahren. Bis jetzt kümmern sich Nachfahren um das Gebäude. Wie lange hält sich die Tradition noch?

Von Heike Schreiber

Mitten am Nachmittag läuten die zwei Glocken. Nur wenige Sekunden lang, aber im kleinen Weiler Heubelsburg ist das Bimmeln deutlich zu hören. Lange haben die Glocken der kleinen St.-Anna-Kapelle geschwiegen, seit Beginn der Corona-Pandemie sind sie regelrecht verstummt. An diesem Nachmittag erklingen sie nur deshalb, weil Jörg Kempfle einer Besucherin beweisen will, dass sie tatsächlich noch funktionieren. Er zieht drei- viermal an den zwei Seilen, dann herrscht wieder Stille. "Durch Corona ist es still hier geworden", sagt Kempfle nachdenklich. Der 70-Jährige lebt hier seit Jahrzehnten, immer in Blickkontakt zur denkmalgeschützte Kapelle. Früher, da sei in dem kleinen Gotteshaus einiges los gewesen, Rosenkranzbeten, Gottesdienste, Taufen. Hier sei ein Treffpunkt gewesen, "irgendwann ist es eingeschlafen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

