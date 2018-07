vor 52 Min.

Warum beim Leberkäs die Rezeptur entscheidet

Metzger Josef Bader ist Innungsobermeister und gibt dem Fleischerhandwerk wieder gute Zukunftschancen

Von Hans Bosch

„Ich sehe nicht schwarz, denn das Fleischerhandwerk hat Zukunft“, sagt Innungsobermeister Josef Bader und verweist auf den derzeitigen Trend bei einem Großteil seiner Kundschaft. Sie lege immer größeren Wert auf „gute Qualität sowie Fleisch und Wurst von Tieren aus der Region“. Die Supermarkt-Konkurrenz sei zwar groß, doch wachse die Nachfrage nach guter Beratung und einem entsprechenden Service, verbunden oftmals mit dem Wunsch, vom Metzgermeister selbst oder seiner Frau bedient zu werden. Bader: „Gerade die privaten Metzgereien im bayerisch-württembergischen Raum genießen einen sehr guten Ruf, was Auswahl und individuelle Kundenwünsche betrifft.“

Als Beispiele nennt der Innungsobermeister die Weißwurst und den Leberkäse. Seine Erfahrung: „Jeder von uns setzt auf Qualität und hat darüber hinaus seine eigene Rezeptur.“ Die Folge: Der Kunde holt sich die Weißwurst bei diesem Metzger und den Leberkäs einige Straßen weiter beim anderen. So könne jeder individuelle Geschmackswunsch erfüllt werden. Ein weiterer Aspekt für Kundentreue ist für ihn der Fakt, dass die Tiere aus der Region kommen und so die Gewähr bieten, neben Qualität auch Frische zu besitzen. Bader: „Maßgebend ist für mich die Fütterung – beispielsweise viel oder wenig Silo – und auch die Rasse.“ Der Verbraucher habe es also selbst in der Hand, ob er auch künftig den heimischen Metzgermeister braucht, der ihm diese Vorteile gewährleistet.

Die Mitgliedschaft in der Innung habe viel dazu beigetragen, dass es unter den Metzgerkollegen kaum noch ein Konkurrenzdenken gibt. Bader ist überzeugt, dass jeder seiner Berufspartner leben könne und hat ein Beispiel: Die 1971 gegründete und noch immer eigenständige Fleischerinnung Krumbach/Illertissen hatte damals 25 Mitglieder. Heute zählt sie noch 16. Der gleiche Trend zeige sich in der Nachbarinnung Günzburg/Neu-Ulm, deren Mitgliederzahl sich von 40 auf 27 verringerte. Einen weiteren Rückgang befürchtet Bader nicht, es sei denn, dass Landes- und Bundesverband weitere Beitragserhöhungen durchsetzen. Bader: „Mit denen liegen wir ohnedies schon jetzt im Clinch.“

Die Innungen sollen weiterbestehen

Trotzdem hält er das Weiterbestehen der Innungen für notwendig, von denen die früher in Krumbach etablierte und jetzt in Weißenhorn arbeitende Kreishandwerkerschaft 17 in den unterschiedlichsten Berufsgruppen betreut. Und was tut sie? Sie organisiere die jährlichen Gehilfenprüfungen, biete Schulungen und Seminare für den Nachwuchs, leite die Meisterkurse und informiere über neue Gesetze und Verordnungen.

Gerade die vom Gesetzgeber sich ständig erweiternden und neuen Verordnungen sind für Bader der Grund, dass sich immer weniger Söhne und Töchter für eine Betriebsnachfolge entscheiden. Dieser „vorgeschriebene Bürokratismus“ nehme immer mehr Zeit in Anspruch und sei vielfach nicht nachvollziehbar. Bader nennt zwei Beispiele: Nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters müssen künftig dessen Daten vollständig gelöscht werden. Das Finanzamt aber verlange bei einer Betriebsprüfung die Möglichkeit zur Einsichtnahme der letzten zehn Jahre. Das andere Beispiel: Eine neue Verordnung über die Hygiene innerhalb des Betriebs erfordere täglich die schriftliche Erfassung der Temperatur in den Kühlräumen. Für Bader ist eine solche Dokumentation schlicht „ein Wahnsinn“.

Der Innungssprecher kritisiert auch die Tatsache, dass momentan, trotz niedriger Zinsen, kein junger Metzgermeister in der Lage sei, sich selbstständig zu machen, es sei denn, er führe den Betrieb des Vaters weiter. Der Grund: Notwendig seien für entsprechende Räume, Schlachterei und Laden samt Ausstattung eine halbe Million Euro an Kapital. „Es gibt aber keine Bank, die diesem jungen Menschen ohne andere Sicherheiten eine solche Summe bereitstellt“, ist sich der Innungsobermeister sicher.

