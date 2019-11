vor 23 Min.

Weihnachtsmarkt Münsterhausen 2019: Start, Termin, Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt Münsterhausen 2019 öffnet Ende November seine Türen. Start, Termin, Öffnungszeiten - hier erfahren Sie mehr zum kleinen Vereins-Markt.

Der Weihnachtsmarkt Münsterhausen 2019 findet in diesem Jahr Ende November statt. Er wird vom Sportverein Münsterhausen organisiert. Wenn Sie den kleinen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr besuchen wollen, sollten Sie sich das letzte Wochenende im November frei halten, denn der Markt findet nur an zwei Tagen statt.

Wann genau ist der Termin für das Event in der Vorweihnachtszeit? Sind die Öffnungszeiten bereits bekannt? Hier gibt es die Antworten und alle Infos zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in Münsterhausen.

Der Weihnachtsmarkt Münsterhausen 2019 beginnt am Samstag, den 30.11.2019. Er startet an diesem Tag um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Auch am Sonntag öffnet der kleine Vereins-Weihnachtsmarkt seine Türen. Hier der Überblick:

Samstag, 30.11.2019 von 17.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 01.12.2019 von 11.00 bis 15.00 Uhr

Neben Musik und geschmückten Buden ist beim Sportverein Münsterhausen auch für das leibliche Wohl gesorgt: Besucher können sich auf Glühwein, Nachspeisen und Herzhaftes freuen.

Der Weihnachtsmarkt findet meistens am letzten Samstag im November statt. In den vergangenen Jahren wurde etwa eine Stunde nach der Eröffnung auch ein Nikolausbesuch organisiert - ob das dieses Jahr auch der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Besucher finden den kleinen Weihnachtsmarkt in der Jahnstraße 5 in Münsterhausen.

Weihnachtsmarkt Münsterhausen 2019 - die Region hat viel zu bieten

Münsterhausen gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen und hat rund 2000 Einwohner. Doch nicht nur in Münsterhausen, sondern auch im Landkreis Günzburg sind einige Events in der Vorweihnachtszeit geplant. Hier einige Beispiele:

In der gesamten Region ist viel geboten. Hier geht erhalten Sie einen Überblick: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht.

