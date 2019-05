vor 43 Min.

Wer bestimmt die Preise der Blauen Ente?

Diskussionen im Leipheimer Stadtrat

Wer bestimmt die Eintritts- und Essenspreise im Bauern- und Heimatkriegsmuseum Blaue Ente in Leipheim? In der jüngsten Stadtratssitzung sollte über die Preise abgestimmt werden. Am Ende wurde die Entscheidung vertagt.

SPD-Stadtrat Wolfgang Mayer war der Erste, der dafür plädierte, nur über die Eintrittspreise zu diskutieren. Der Stadtrat habe wichtigere Dinge zu besprechen, als über die Getränke und Speisen in der Blauen Ente. So sah es auch UWG-Fraktionsvorsitzender Horst Galgenmüller. „Wir sind nicht bereit darüber abzustimmen. Das ist Unsinn“, sagte er. Die Preise sollten die Verantwortlichen der Blauen Ente bestimmen. „Die Verwaltung mischt sich immer mehr in die Blaue Ente ein. Jetzt funktioniert es nicht mehr“, so sein Vorwurf. Auch Galgenmüller forderte: „Die Preise müssen runter von der Tagesordnung.“

Leipheims Bürgermeister Christian Konrad betonte, dass das Museum nie ein Vereinsheim gewesen sei und schon immer ein städtisches Museum. Ein Dialog des historischen Arbeitskreises mit der Stadt finde nicht mehr statt. Manche Dinge hätten sich verselbstständigt. „Wir wissen, wie wertvoll die ehrenamtliche Arbeit des Arbeitskreises ist. Aber die Kommunikation funktioniert nicht mehr.“ Bürgermeister Konrad betonte aber, dass es im Juni ein Gespräch mit Vertretern des Arbeitskreises geben wird.

Über die Preise stimmte der Stadtrat letztendlich nicht ab. Der Punkt wurde vertagt. (eff)

