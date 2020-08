vor 16 Min.

Wie Schadstoffe das Leben mit MCS fast unmöglich machen: Frau droht Wohnungslosigkeit

Kirstin Janssen leidet an der Krankheit MCS. Ende nächster Woche steht sie in Günzburg auf der Straße, wenn ihr keiner hilft. Eine Bleibe ist das drängendste Ziel.

Von Bernhard Weizenegger

Das Gespräch findet im Freien statt, kein Deo, kein Haargel, keine parfümierte Kleidung. Nur so geht es, mit Abstand. Denn Kirstin Janssen leidet an der Multiplen Chemikalien-Sensivität (MCS), die mit ihren Folgewirkungen als zweitschwerste Krankheit nach Herzinsuffizienz eingestuft wird.

Die 44-jährige Politikwissenschaftlerin erlebt seit 2013 eine Odyssee. Auf der Suche nach gesundem Wohnraum in einer möglichst schadstofffreien Umgebung hat sie viele Stationen von Nord nach Süd hinter sich. Nach nur zwei Wochen in einem kleinen Haus in Günzburg muss sie Ende kommender Woche wieder eine neue Bleibe suchen. Und noch gibt es keine Lösung.

Ehemalige Leistungsschwimmerin



Die ehemalige Kunstturnerin, Leichtathletin und Leistungsschwimmerin befindet sich auf einem Leidensweg. Mit der Krankheit und mit den Schwierigkeiten der behördlichen Anerkennung dieser Krankheit. Während MCS in den USA seit den 1990er-Jahren als Behinderung anerkannt ist, hängt Deutschland weit hinterher. „Deutschland hat sich erst 2018 dazu verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Doch bislang fallen die MCS-Patienten durch jedes soziale System“, sagt Kirstin Janssen.

Das Problem: MCS-Patienten sind kaum als solche erkennbar. Es ist meist ein langer Weg, bis Ärzte die vielfältigen Symptome als Multisystem-Krankheit feststellen. MCS-Betroffene haben meist eine Vielzahl unspezifischer Beschwerden wie Atemnot, Augenbrennen, diffuse Schmerzen, Haut- und Schleimhautprobleme, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, chronische Müdigkeit, Muskelschwäche, Ödeme, Verlust an Merkfähigkeit, Schwindel, Angstgefühle oder Depressionen. Hinzu kommen häufig Geruchsempfindlichkeit, Geschmacksstörungen, Ohrgeräusche (Tinnitus), abnehmendes Leistungsvermögen sowie Erschöpfungsgefühl.

Umweltgifte als Ursachen

Ursachen sind Unverträglichkeiten von vielfältigen flüchtigen Chemikalien, wie Duftstoffen, Waschmittel-Zusätzen, Schimmel, Zigarettenrauch, Lösemitteln, Lacken oder Abgasen. Dabei sind die Symptome bereits weit unter den gesetzlich zulässigen Grenzwerten zu beobachten. Die Krankheit tritt in verschiedenen Schweregraden auf. Das kann so weit führen, dass ein geregelter Alltag nicht mehr möglich ist. „Manchmal ist es so schlimm, dass ich Wortfindungsstörungen habe, mich kaum mehr bewegen und klar denken kann“, beschreibt Janssen die Symptome. Der Gang zum Arzt oder zum Jobcenter wird dann unmöglich. „Wenn ich Termine nicht wahrnehmen kann, werde ich sanktioniert. Und eine Beratung ist barrierefrei über Skype nicht möglich“, erklärt die 44-Jährige. So steht viel Geld aus, das ihr eigentlich zustehen würde: „Aufgrund der vielen Umzüge musste ich immer den Landkreis wechseln, das macht die Zuständigkeiten noch schwieriger. Mir ist wichtig, dass die Menschen endlich über MCS Bescheid wissen und die Betroffenen nicht als psychisch labil abgestempelt werden“, appelliert Janssen. Doch Priorität hat erst einmal eine neue Bleibe. Nun hofft sie darauf, dass ihr jemand schnell helfen kann.

Kontakt Kirstin Janssen ist erreichbar unter der Telefonnummer 0176/57984416.

