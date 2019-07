12:00 Uhr

Wie geht es mit der Fliegerhorsthalle in Leipheim weiter?

Vorerst wird die Fliegerhorsthalle in Leipheim doch nicht entkernt. Die Arbeiten wurden wegen der finanziellen Lage aufgeschoben. Allerdings fiel die Entscheidung nur mit knapper Mehrheit im Stadtrat. „Ich finde es verantwortungslos, wenn wir bei unserer Haushaltslage jetzt die Halle entkernen.“

Hitzige Diskussionen gab es im Leipheimer Stadtrat, ob die alte Fliegerhorsthalle entkernt werden soll. Die finanzielle Notlage der Stadt stand dabei dem Sicherheitsaspekt und der Haftungsfrage gegenüber.

Von Angela Brenner

Nicht nur die sommerlichen Temperaturen heizten am Mittwochabend den Sitzungssaal im obersten Stock des Leipheimer Zehntstadels auf. Auch die Diskussion, wie es mit der Fliegerhorsthalle weiter gehen soll, trug dazu bei. Die Sporthalle, ein Überbleibsel aus der Bundeswehrzeit, das die Stadt gekauft hatte, steht schon seit längerer Zeit leer.

Eigentlich wurde bereits bei den Haushaltsberatungen vor einigen Wochen beschlossen, dass die Halle in diesem Jahr entkernt und im kommenden Jahr abgerissen werden soll. Doch nun hat sich die Lage in Leipheim gewandelt: Eine große Gewerbesteuerrückzahlung ist zu befürchten ( Diese Nachricht bringt Leipheim „ins Wanken“ ) . Mit knapper Mehrheit wurde die Entkernung, für die bereits Angebote vorlagen, daher vorerst auf Eis gelegt. Die Meinungen gingen dabei weit auseinander: Die finanzielle Lage der Stadt stand dem Sicherheitsaspekt und der Haftungsfrage gegenüber.

"Dann nageln wir die Halle eben zu."

Ralf Leibing (UWG) brachte die Diskussion ins Rollen. „Ich finde es verantwortungslos, wenn wir bei unserer Haushaltslage jetzt die Halle entkernen.“ Für etwa 44000 Euro hätte die Halle für den Abbruch vorbereitet werden können, ein entsprechendes Angebot liegt vor. Es gebe so viele Dinge, so Leibing weiter, die der Stadtrat aus Kostengründen ablehnen müsse. „Dann nageln wir die Halle eben zu“, meinte er. Er sei nicht gegen einen Abriss der Halle, aber „nicht jetzt, erst wenn die Haushaltslage wieder entspannt ist“.

So sah es auch Dieter Ammicht (SPD): „Wir müssen mit einer Gewerbesteuerrückzahlung rechnen. Warum sollen wir jetzt Geld ausgeben, das wir vielleicht noch brauchen?“ Er schlug vor, einen Zaun um die Halle aufzustellen und Warnschilder. „Dann müssten wir aus der Haftung doch raus sein.“ Und wenn im Februar kommenden Jahres noch Geld übrig sei, könnte die Entkernung vorgenommen werden.

Der Zustand der Halle wird immer schlechter

Bürgermeister Christian Konrad betonte: „Es geht nur um die Haftung.“ Um die Halle abzusichern müsste nicht nur der Zaun aufgestellt, sondern dieser auch regelmäßig kontrolliert werden. „Schilder allein reichen nicht.“ Auch andere Sicherheitsvorkehrungen wären nötig – und auch die kosten Geld. „Ich habe das Gefühl, dass man die Halle unbedingt halten will. Ich will aus der Haftungsgeschichte raus.“ Der Zustand der Halle werde zudem immer schlechter. „Das ist kein Thema, das uns nicht interessieren darf. Wir haben hier eine Verantwortung, der müssen wir gerecht werden.“

Das Geld für die Entkernung sei im aktuellen Haushalt eingeplant ( Leipheim kommt ohne neue Schulden aus ) , die Rückzahlung der Gewerbesteuer treffe die Stadt wohl erst im kommenden Jahr. „Sparen ist wichtig, aber die Haftungspflichten bleiben bestehen.“ Auf Nachfrage erklärte der Bürgermeister, dass die Haftungspflicht auch bestehe, wenn das Gebäude entkernt sei. Aber dies sei nur der erste Schritt, damit die Halle dann im kommenden Jahr endgültig abgerissen werden könne. Bauamtsleiter Jürgen Mößle machte klar: „Mir wäre es lieber, wir würden gleich alles auf einmal machen.“

Dritter Bürgermeister Hansjörg Reiff berichtete, dass das Gebiet immer mehr frequentiert werde. In der Nähe befindet sich das Jugendhaus Boxxx (Lesen Sie dazu über die Probleme im Jugendhaus Boxxx : Aggressiv, respektlos, gewalttätig: Erfahrungen aus dem Jugendhaus Boxx ) und das Haus 114, wo der VfL sein neues Domizil bezogen hat. „Ich weiß, wie interessant so ein Gebäude für Jugendliche ist“, machte Reiff klar. Deshalb sollte die Stadt „dort Ordnung schaffen“. Zweiter Bürgermeister Rainer Kreibich (CSU) war sogar dafür, den Abriss gleich noch mitzumachen und dafür Gelder im laufenden Haushalt irgendwie frei zu schaufeln.

Stadträtin ärgert sich über Vorgehen des Bürgermeisters

Stadträtin Petra Koch (CSU) ärgerte sich über das Vorgehen des Bürgermeisters. „Was mich stört: Ein Stadtrat ist dagegen und schon wird ihm mit der Haftung gedroht“, sagte sie. Die Haftungsfrage sei für sie nicht das entscheidende Argument. Bürgermeister Christian Konrad erklärte, dass dies für ihn der einzige Beweggrund sei. „Wir hatten Glück, dass in den letzten Jahren nichts passiert ist.“ Wenn die Haftungsfrage nicht wäre, so sagte er, würde er überhaupt nichts unternehmen und die Halle so stehen lassen.

Das wiederum wolle Horst Galgenmüller (UWG) so nicht stehen lassen. „Wir haben einen Haufen Schulden und geben immer Geld aus.“ Er forderte daher: „Wir sollten es in fünf Jahren machen, wenn es uns besser geht, aber nicht jetzt.“ Er diskutiere immer wieder mit Bürgern, wofür die Stadt ihr Geld ausgebe und häufig höre er dann den Satz: „Dafür habt ihr Geld.“

Am Ende waren die Gegner einer sofortigen Entkernung in der Mehrheit. Lediglich neun Stadträte waren dafür, die Entkernung jetzt durchzuführen, der Rest das Vorhaben zu verschieben. Damit bleibt die Fliegerhorsthalle vorerst stehen, wie sie ist.

