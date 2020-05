Wie steht es um die Mitarbeiterunterkünfte im Legoland?

Plus Wie der Park vor den Toren Günzburgs auf Kritik an der Eröffnung am Samstag in Corona-Zeiten reagiert und wie die Situation beim Personal ausschaut.

Im Landkreis wird die Eröffnung von Legoland Deutschland weiterhin heftig diskutiert. Kritiker haben Zweifel daran, dass das der Kreisverwaltungsbehörde vorgelegte Hygienekonzept ausreicht, um den Freizeitpark vor den Toren Günzburgs in Corona-Zeiten gefahrlos betreiben zu können.

Thomas Messingschlager aus Günzburg gehört zu den Bürgern, die „grundsätzlich nichts gegen die Eröffnung einzuwenden“ haben. Dafür ist der Günzburger aber im speziellen Fall dann doch nicht. Ihm geht es „vorwiegend um die Ungleichbehandlung im Hinblick auf eine Vielzahl von Traditions- und Brauchtumsveranstaltungen, die derzeit verboten sind“. Seine Bedenken hat er in einem an das Landratsamt gerichteten Schreiben geäußert, das auch unserer Redaktion vorliegt. Die Kreisverwaltungsbehörde hatte wie berichtet der Eröffnung der Klötzchenwelt unter Auflagen zugestimmt. Ursprünglich sollte die diesjährige Saison vor zwei Monaten beginnen, doch die Corona-Pandemie hat diese Pläne zunichtegemacht.

Ein Freizeitpark ist nicht wie ein örtliches Fest

Kirchweih, Vatertagsfeste, Dorffeste und ähnliche Veranstaltungen, die auch zur Unterstützung der Vereine dienten, seien verboten. Und dann werde das Legoland-Resort geöffnet. Das passt nicht zusammen, findet Messingschlager, der auch mit seinen Kindern in der siebten Klasse argumentiert, die erst nach den Pfingstferien die Schule wieder besuchen dürften, „wahrscheinlich mit größeren Einschränkungen bis zu den Sommerferien“.

Wir haben bei Legoland direkt nachgefragt und auf die polarisierende Diskussion hingewiesen. Parksprecherin Marion Pachmann, selbst Mutter einer Siebtklässlerin, kann das Empfinden des Kritikers in gewissen Bereichen teilen. Sie widerspricht aber darin, den Freizeitpark mit einem örtlichen Fest gleichzusetzen. Denn dort seien die Menschen über einen längeren Zeitraum eng zusammen. Im Park gebe es diese „Bierzeltatmosphäre“ nicht. „Man kann sich auf einer Fläche von 16 Hektar in zehn Themenbereichen bewegen. Das ist ziemlich luftig und kann vielleicht mit den Bedingungen verglichen werden, die man in einer Stadt vorfindet, in der sie spazieren gehen. Und da sind ja die Menschen auch wieder unterwegs.“

Einzelne Attraktionen bleiben geschlossen

Ungefähr 600 Mitarbeiter sind bei der Eröffnung am Samstag am Start. Einzelne Attraktionen wie das Spiegellabyrinth und das Parkkino bleiben geschlossen. Die Besucherkapazitäten werden nur zu einem Viertel ausgeschöpft. Was das in absoluten Zahlen bedeutet, will das Parkmanagement auch auf Nachfrage nicht sagen. Eingehalten werden diese Besucherzahlen, weil Tickets ausschließlich online gebucht werden können. Ein kontrollierter Zugang jenseits von Spontankäufen an der Tageskasse ist so möglich.

Noch ist das lange Pfingstwochenende nicht ausverkauft. Und selbst wenn: „Jeder wird sehr viel Platz haben“, verspricht Pachmann. Beim Umherlaufen ist die Mund-Nase-Bedeckung nicht Pflicht, beim Anstehen an Fahrattraktionen, in der Gastronomie und in Geschäften hingegen schon.

Mitarbeiterunterkünfte nicht wie Quartiere von Schlachthof-Personal

Messingschlager geht in dem Brief zudem auf die Mitarbeiterunterkünfte ein, in denen Saisonkräfte untergebracht sind. „Diese Mitarbeiter werden nach meiner Kenntnis über entsprechende Vermittler zum Beispiel auch in Rumänien angeworben.“ Er erwähnt Berichte über Mitarbeiterunterkünfte von Schlachthöfen, in denen sich das Coronavirus extrem verbreitet habe. Vergleichbares sei im Legoland wohl nicht zu erwarten, schreibt er – und fragt das Landratsamt dennoch, ob es „ein Auge darauf“ wirft.

Legoland-Sprecherin Pachmann unterstreicht, dass die Unterkünfte für Mitarbeiter des Freizeitparks und von in die Schlagzeilen gekommenen Schlachthöfen „ganz unterschiedliche Paar Schuhe“ sind. Ihren Angaben zufolge gibt es auf dem Parkgelände 134 Zimmer in den Mitarbeiterunterkünften – und das auf sieben Häuser in insgesamt 13 Stockwerken verteilt. Jeder Mitarbeiter habe sein eigenes Zimmer mit eigenem Bad.

Es fehlt ein Viertel des Jahresumsatzes

Derzeit wohnten 24 Mitarbeiter in den Häusern – die meisten seien bereits den Winter über hier gewesen und hätten im Feriendorf und der Gastronomie gearbeitet. Ende Februar seien noch einige wenige dazugekommen. „Da sind viele Arbeitskräfte dabei, die schon lange bei uns beschäftigt sind. Die allermeisten kommen aus der näheren Umgebung und wohnen nicht hier.“ Viele stünden auf Abruf bereit. Und aus der Kurzarbeit könne man zudem die Menschen zurückholen – je nachdem, wie der Bedarf sei.

Jenseits von wirtschaftlichen Erwartungen und Erwägungen, die mit dem Saisonstart verbunden sind: „Wir sind froh darüber, dass es wieder losgeht. Die Gesundheit der Gäste und der Mitarbeiter hat dabei oberste Priorität. Die Familien können ein Stück weit Normalität zurückbekommen und als Familie mal wieder was anderes erleben. Das ist im Moment sicherlich der Antrieb.“ Auf Jahre könne Legoland dieses Programm aber nicht fahren, ergänzte die Sprecherin. „Bereits jetzt fehlen uns ein Viertel des Jahresumsatzes und der Gästezahlen.“

Der Preis für den Saisonstart 2020 im Legoland Deutschland beträgt 39,50 Euro. Das ist günstiger als für bisherige Vollzahler (Erwachsene 47,50 Euro, Kinder bis elf Jahre 44,50 Euro). Weltweit werden acht Legoland-Parks von der Merlin-Gruppe betrieben: Drei in Asien (Japan, Malaysia, Vereinigte Arabische Emirate), drei in Europa (Dänemark, England, Deutschland) und zwei in den USA (in den US-Bundesstaaten Florida und Kalifornien). Der Standort in New York befindet sich gerade im Bau.

