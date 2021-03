17:04 Uhr

Wo der Corona-Test-Bus im Landkreis Günzburg unterwegs ist

Im Landkreis Günzburg ist seit vergangener Woche ein "Test-Bus" unterwegs. Wo die Corona-Schnelltests diese Woche möglich sind.

Seit vergangener Woche ist der sogenannte „Test-Bus“ im Landkreis Günzburg unterwegs. Dieser bietet Bürgern die Möglichkeit, sich direkt am Standort des Busses vor Ort testen zu lassen. Diese Corona-Schnelltests sind kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Personen, die einen Schnelltest durchführen lassen möchten, sollten etwa 30 Minuten einberechnen. Die Öffnungszeiten des Test-Busses sind jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr. Am Dienstag, 30. März, steht der Bus in Günzburg am Wätteplatz. In Burgau wird er am Donnerstag, 1. April, auf dem Kirchplatz zu finden sein und am Samstag, 3. April, ist er erneut in Günzburg (Wätteplatz).

Am Karsamstag, 3. April, hat das Corona-Testzentrum in Günzburg von 9 bis 13 Uhr und das Testzentrum in Krumbach von 10 bis 12 Uhr sowie von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet. Am Ostermontag haben beide Testzentren von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Karfreitag und am Ostersonntag sind sie geschlossen. Termine in den beiden Testzentren sind nur nach vorheriger Online-Terminvereinbarung unter www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/testmoeglichkeiten-im-landkreis-guenzburg möglich. (zg)

