Baggerfahrer streift Straßenlaterne und kümmert sich nicht um Schaden

Ein 24-Jähriger soll im Bibertaler Ortsteil Anhofen eine Unfallflucht mit einem Bagger begangen haben. Außerdem hat er möglicherweise gar keinen Führerschein.

Ein 24-jähriger Mann soll am frühen Abend des Donnerstags mit einem Bagger in der Verlängerung der Barbarastraße in Anhofen unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei Günzburg berichtet, touchiert er eine Straßenlaterne, kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Schaden. Dieser Umstand wurde von einer Anwohnerin beobachtet, weswegen die Polizeiinspektion Günzburg den Verursacher ausfindig machen konnte. Im Rahmen der nachträglichen Unfallaufnahme kristallisierte sich heraus, dass der Baggerfahrer nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis ist. Neben dem Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort steht somit auch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum. (AZ)