Durch eine SMS ausgelöst wird einer Bibertalerin Geld geklaut

Eine täuschend echte Kurznachricht der vermeintlichen Bank einer Bibertalerin löste einen Betrug aus. Sie verlor mehrere Hundert Euro.

Je mehr Geschäfte online ausgeführt werden, desto häufiger haben Betrügerinnen und Betrüger Erfolg. So ermittelt die Polizei nach dem Ausspähen von Daten in der Gemeinde Bibertal. Eine Frau erhielt vor wenigen Tagen eine SMS, die den Anschein hatte, als würde diese von ihrem Geldinstitut stammen. Sie wurde in der SMS aufgefordert, eine Synchronisierung ihres Online-Bankings durchzuführen, da ansonsten ihr Konto gesperrt würde. In die SMS war ein Link eingebettet, über den die Geschädigte auf eine Homepage weitergeleitet wurde, die der Internetseite ihrer tatsächlichen Bank zum Verwechseln ähnelte.

Polizei warnt vor der bekannten Betrugsmasche

Im weiteren Verlauf folgte die Geschädigte mehreren Anweisungen auf dieser Website. Dies führte letztlich dazu, dass Unbekannte, die die beschriebene SMS versandt hatten und mit dieser auf die gefälschte Homepage weiterleiteten, die Daten für das Online-Banking der Geschädigten ausspähen konnten. Im Nachgang wurden vom Konto der Geschädigten durch die Verursacher mehrere Hundert Euro abgebucht. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und weist daraufhin, beim sogenannten Online-Banking alle von dem eigenen Geldinstitut vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. (AZ)