Gemeinderat: Wie lange gilt noch das Abkochgebot in Bibertal?

Plus Im Gemeinderat ging es um Wasserproben und zwei "Dauerläufer". Das Gremium sprach auch über das Kinderhaus St. Mauritius und eine zurückgenommene Klage.

Von Sandra Kraus

Im Kinderhaus St. Mauritius Kissendorf gibt es räumliche Veränderungen. Im Hauptgebäude wird eine Bücherei für Kinder entstehen, dafür wird ein Abstellraum aufgegeben. In der Außengruppe des Kinderhauses, die im Anbau an die Mehrzweckhalle untergebracht ist, wird ein Personalraum in einen Essenraum für Kinder umgebaut. Beide Nutzungsänderungen bekamen im Gemeinderat die volle Zustimmung.

Wasser: Viel zu wenig Kommunikation gibt es nach Meinung von Alexander Kast ( CSU). Er fragte nach, wie lange in Bibertal noch das Abkochgebot gelten müsse. Nach Beendigung der monatelangen Desinfektion mit Chlorbleichlauge beziehungsweise Chlordioxid je nach Gemeindeteil verhängte das Gesundheitsamt als Vorsichtsmaßnahme ein Abkochgebot. Nachdem die Ergebnisse der ersten mikrobiologischen Untersuchungen nicht so wie gewünscht ausgefallen waren, gilt das Abkochgebot weiterhin. Bürgermeister Roman Gepperth sagte: "Wir brauchen drei Proben am Stück ohne Befund, dann kommen wir aus dem Abkochgebot raus." Gemeinderat Hubert Wolf mahnte, dass der "Dauerläufer" in Happach immer noch in Betrieb sei. Laut Auskunft von Bürgermeister Roman Gepperth sind die Dauerläufer, einer in Happach und einer in Bühl am Friedhof, nicht mehr für den dauerhaften Betrieb geöffnet, sondern für das gezielte Durchspülen der Leitungen.

