In Bibertal wird es so schnell keine Windkraftanlagen geben

Plus Trotz üppiger Förderzusage hat der Gemeinderat Bibertal die Entscheidung zum Bau eines Radweges aufgeschoben. Eine deutliche Aussage gab es dafür in Sachen Windkraft.

Es war eine äußerst kurze Sitzung, zu der sich der Gemeinderat Bibertal getroffen hatte. Eigentlich hätte ein Beschluss gefasst werden sollen über den Bau des Radwegs von Großkötz über den Emmenthaler Weg nach Schneckenhofen. Nachdem aber die Gemeinderäte keine Übersicht über die Kosten vorliegen hatten, wurde der erste Tagesordnungspunkt gleich vertagt. In Sachen Windkraft gab es dafür aber dann doch noch etwas zu entscheiden.

Kötz und Bibertal hatten sich für den Radweg von Großkötz über den Emmenthaler Weg nach Schneckenhofen im Rahmen des Förderprogramms „Radoffensive Klimaland Bayern“ beworben und waren im Nachrückverfahren in das Förderprogramm aufgenommen worden. 80 Prozent Zuschüsse werden erwartet. Trotz dieser beachtlichen Förderzusage möchte der Gemeinderat Bibertal vor seiner Zustimmung wissen, wie viel Geld gezahlt werden müsse. Bei dieser Frage musste Zweite Bürgermeisterin Carola Pröbstle (CSU), die die Sitzung leitete, passen.