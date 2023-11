Bubesheim

12:00 Uhr

Abwassergebühr in Bubesheim sinkt

Plus Die Bubesheimer müssen ab dem kommenden Jahr weniger tief in die Tasche greifen, wenn es um die Abwassergebühren geht.

Von Sandra Kraus

Gute Nachrichten gibt es für die Bubesheimer in Sachen Kanalgebühren. Zum 1. Januar wird die Abwassergebühr von bisher 2,01 Euro pro Kubikmeter auf 1,41 Euro sinken. Die ergab die neue Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027, die Ingrid Hannemann vom Büro Kubus Kommunalberatung erstellt hatte. Um fünf Cent angehoben auf 0,29 Euro pro Kubikmeter wird die Niederschlagswassergebühr. Die Grundgebühr bleibt unverändert. Die Betragsgebühr pro Quadratmeter Grundstücksfläche steigt von 1,33 Euro auf 2,46 Euro und für die Geschossfläche von 9,75 Euro pro Quadratmeter auf 10,17 Euro. Da Bubesheim das Abwasser zu den Stadtwerken Günzburg ableitet, ist die Preisentwicklung grundsätzlich von Günzburg und deren Kalkulation abhängig. Viel Arbeit wurde in den vergangenen zwei Jahren in die Aufstellung eines Anlagenverzeichnisses gesteckt, sodass die Kalkulation der Beiträge und Gebühren für die Entwässerung jetzt so aufgebaut ist, wie es der bayerische Prüfungsverband empfiehlt.

Spielplatz an der Weißenhorner Straße wird saniert

Der in die Jahre gekommene und bescheiden ausgestattete Spielplatz am Bolzplatz in der Weißenhorner Straße soll saniert werden. Die Erdarbeiten, wie das Modellieren des Hangs, Graben, Verfüllen und Verdichten, sowie Pflasterarbeiten wurden an die Bubesheimer Firma Garten- und Landschaftsbau Laub für 55.000 Euro vergeben. Gefällt werden muss die Linde an der Einmündung von der Leipheimer Straße in die Grottenau. Mehrere Fachleute bescheinigten, dass der Baum eine Gefahr darstelle durch abbrechende Äste. An gleicher Stelle wird ein Platane gepflanzt, so ein Beschluss des Gemeinderats.

