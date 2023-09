Bubesheim

06:00 Uhr

Der Tennisplatz in Bubesheim ist Geschichte

Bald wird der Tennisplatz in Bubesheim nur noch auf dem Bebauungsplan vorhanden sein.

Plus Es gibt keinen Tennisclub mehr, trotzdem bleibt das Sondergebiet Tennisanlage bestehen – der Bebauungsplan wird nicht geändert. Und: 2022 lief finanziell schlechter als erwartet.

Von Sandra Kraus

Tennisclub und Tennisplatz sind in Bubesheim Geschichte. Der Verein hat sich aufgelöst, der Tennisplatz wird abgebaut. Im Bebauungsplan der Gemeinde ist das Areal noch als Sondergebiet Tennisanlage ausgewiesen. Zweiter Bürgermeister Rainer Finkel hatte deshalb im Mai die Frage gestellt, ob der Bebauungsplan an die tatsächliche Situation angepasst werden müsse. Die Antwort aus dem Landratsamt lag dem Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause nun vor.

Demnach läuft die Aufhebung eines Bebauungsplans ähnlich der Aufstellung ab. Bürgermeister Gerhard Sobczyk fasste es so zusammen: „Es besteht keine Verpflichtung, den Bebauungsplan zu ändern. Der Grundstückseigentümer muss wie beim Erstellen auch beim Zurücknehmen ins Boot genommen werden. Geld kostet die Aufhebung auch, die Kosten liegen bei rund 20.000 Euro und müssten von der Gemeinde bezahlt werden.“ Es werde aktuell nichts unternommen, so die einhellige Meinung im Gemeinderat.

