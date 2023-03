Einbruch in Bubesheim: Wer hat etwas bemerkt?

Nach dem Einbruch in eine Bubesheimer Firma sucht die Polizei nach Zeugen. Neben einer Beute im vierstelligen Bereich kam auch das Rolltor zu Schaden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Industriestraße in Bubesheim zu einem Einbruch in eine Firma gekommen. Der oder die Täter verschafften sich über das Hallenrolltor an der Gebäuderückseite Zugang zur Halle. Nach Angaben der Polizei wurden diverse Fahrzeugauslese- und Prüfgeräte entwendet. Die Beamten schätzen auf einen Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Schaden am Rolltor wird vorläufig auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise von aufmerksamen Mitbürgern auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Zeitraum oder in den Tagen davor nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)