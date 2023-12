Fahrerflucht in Bubesheim beobachtet: Polizei sucht weitere Zeugen

Einen Hinweis hat sie Polizei zu einem flüchtigen Unfallfahrer bereits: Er soll laut eines Anwohners einen weißen Skoda Fabia fahren. Wer hat noch etwas gesehen?

In Bubesheim hat ein Anwohner einen flüchtigen Unfallfahrer beobachtet. Am Samstag, gegen 21 Uhr, wurde laut Polizeibericht ein am rechten Fahrbahnrand des Rosenwegs geparkter Pkw Renault angefahren und beschädigt. Über den aufmerksamen Anwohner konnten erste Hinweise auf das Fahrzeug des Verursachers erhoben werden. Es solle sich um einen weißen Skoda Fabia handeln. Dieses Fahrtzeug fuhr nach dem Anprall, ohne Anzuhalten, davon. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Günzburg aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)