Feuerwehr Bubesheim bekommt ein zweites Fahrzeug

Plus Die Aufgaben der Wehr sind gewachsen. Nicht nur deshalb braucht die Truppe dringend einen neuen Mannschaftstransportwagen.

Bubesheims Kommandant Achim Schrecker, sein Stellvertreter Sven Marku und ein Dutzend Feuerwehrkameradinnen und -kameraden waren zur ersten Sitzung des Gemeinderats Bubesheim im neuen Jahr gekommen. Ihr Interesse galt dem Beschluss über den Kauf eines Mannschaftstransportwagens (MTW), den der Gemeinderat zu fällen hatte.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte den Kauf selbst beantragt und gleich klargestellt, dass sich der Feuerwehrverein mit 10.000 Euro beteiligen würde. „Eine tolle Geste“ befand Bürgermeister Gerhard Sobczyk ( CSU) und sagte: „Wir haben eine sehr aktive Wehr, sie ist es auf jeden Fall wert, dass man das Fahrzeug kauft.“