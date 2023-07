Lkw-Reifen auf der A8 beschädigt mehrere Fahrzeuge

Die Lauffläche eines Lkw-Reifens löst sich und liegt bei Bubesheim auf der Fahrbahn. An mehreren Autos entsteht dadurch erheblicher Sachschaden.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr ging bei der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg die Mitteilung über mehrere beschädigte Fahrzeuge auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Bubesheim ein. Wie die Beamten vor Ort feststellten, lag die Lauffläche eines Lkw-Reifens auf dem linken Fahrstreifen. Nach aktuellem Stand muss sich die gesamte Lauffläche eines Lkw-Reifens gelöst haben und lag anschließend auf der Fahrbahn.

Im nachfolgenden Verkehr überfuhren mehrere Fahrzeuge den Reifen, wobei laut Polizei an aktuell sechs Fahrzeugen teils erheblicher Sachschaden entstand. Der beteiligte Lastwagen konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf 30.000 Euro geschätzt. Verkehrsteilnehmer die zum Unfallzeitpunkt Angaben zu einem Fahrzeug mit Reifenschaden tätigen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/919-311 mit der Verkehrspolizei Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)