Seit 111 Jahren wird in Bubesheim das Singen groß gehalten

Aufgrund der Coronakrise holt der Gesangverein Liederkranz Bubesheim erst jetzt sein Jubiläum nach. Inzwischen stehen nicht mehr nur Sänger auf der Bühne.

Gesang und Geselligkeit pflegt der Gesangverein Liederkranz Bubesheim inzwischen seit 111 Jahren. Gefeiert wurde das jetzt mit einer Jubiläums-Soiree. Zum Festakt standen die Männer vom Liederkranz Günzburg auf der Bühne und erwarteten die Frauen vom Liederkranz Bubesheim, die durch den Mittelgang schritten. Gemeinsam wurde eine Entrada aus dem 17. Jahrhundert gesungen.

Vorsitzende Christa Lang gab im Bürgerhaus einen kleinen Rückblick. Der Liederkranz Bubesheim wurde 1912 als reiner Männergesangverein gegründet, der stimmgewaltig auftrat. Als dann der Nachwuchs fehlte, beschloss man 1967, einen gemischten Chor daraus zu formen. Als schließlich nur noch wenige Männer zum Singen übrig blieben, wurde vor zehn Jahren ein reiner Frauenchor gegründet. Wegen der Coronakrise und der Absage der Chorleiterin, die den Chor 13 Jahre geleitet hatte, musste das anstehende Jubiläum auf Eis gelegt werden. Dankbar, dass ab Januar 2023 Christine Lerch, die bereits auch den Männergesangverein Günzburg dirigiert, den Chor übernahm, war es nun möglich das 111-Jährige mit einer Jubiläums-Soiree zu feiern. Sängerinnen und Sänger vom Gospelchor unterstützten den Chor, da es mehrere Ausfälle gab.

Liederkranz Günzburg hat von Anfang an die Patenschaft in Bubesheim übernommen

Der Männergesangverein wartete mit einem Gratulationslied „Zwischen Himmel und Erde“ auf, das die Frauen mit „Das klinget so herrlich“ ergänzten. Mit der Eurovisions-Hymne ging es dann weiter, abwechselnd die Männer und die Frauen. Da der Liederkranz Günzburg von Anfang an die Patenschaft von Bubesheim übernommen hatte, gratulierte der Vorsitzende Günter Riesemann zum Jubiläum mit einem Geschenkkorb. Vizepräsidentin Brigitte Kirschbaum vom Chorverband Bayerisch Schwaben übernahm die Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Christine Kurz, Gerhard Lang und Johann Ortlieb geehrt, für 40 Jahre Anita Strahberger. Für 40 Jahre aktives Singen wurde Josefine Sauter mit Urkunde und Nadel ausgezeichnet. Anschließend begeisterte der Frauenchor mit „Musica macht das Leben reich“ und sang das Lied „Sah ein Knab ein Röslein steh'n“ mit viel Gefühl. Sofort sprangen einige Männer auf und überreichten jeder Sängerin eine langstielige Rose.

Zum 111. Bestehen des Liederkranzes Bubesheim wurden viele treue Mitglieder geehrt. Foto: Silvia Miller

Bürgermeister Gerhard Sobcyk, Brigitte von Kirschbaum und stellvertretende Landrätin Wiesmüller-Schwab gingen in ihren Grußworten auf das besondere Jubiläum ein. Der Männerchor überzeugte mit „Über den Wolken“ und „Griechischer Wein“, bekannte Lieder, die zum Mitsingen animierten. Als weiterer Beitrag folgte vom Frauenchor „Ein bisschen Frieden“. Chorleiterin Christine Lerch, die alle Sänger auf ihrem Keyboard begleitete, hielt die Besucher an, beim Vortrag „Peace to the World“ den Chor zu unterstützen. Die Liedzettel lagen bereit für den Kanon, und es klappte wunderbar. Nach dem schwungvollen Stück „König der Löwen“ wurde der musikalische Teil mit „Nehmt Abschied Brüder“ beendet. Das von Christine Lerch zusammengestellte Programm rief bei den Besuchern Begeisterung hervor, man hörte nur positive Stimmen. (AZ)

