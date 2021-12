So sieht es mit der Trinkwasserversorgung in Bubesheim aus

Plus Im Gemeinderat wird über den Stand des neuen Bubesheimer Wasserhauses informiert. Das Gremium beschäftigt sich zudem mit den Wassergebühren.

Der Bau des Bubesheimer Wasserhauses mit seinem Herzstück, den zwei großen Wasserbehältern, kommt gut voran. Planer Klaus Habersetzer vom Ingenieurbüro Degen und Partner in Günzburg erklärte im Gemeinderat, wie aus einem Edelstahlband und modernster Technik gerade der erste von zwei Wasserbehältern geschweißt wird und von unten nach oben wächst.