Transporter prallt in Bubesheim gegen Betonsäule

Der Aufprall wird dem Fahrer eines Kleintransporters kaum verborgen geblieben sein, der am Donnerstag gegen eine Betonsäule gefahren war. Er suchte das Weite.

Nach einer Unfallflucht in Bubesheim sucht die Polizei nach dem Verursacher. Gegen 13 Uhr bog der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstag in den Hof eines Hauses in der Kötzer Straße ein. Als der Mann anschließend wieder aus dem Hof herausfuhr, stieß er rückwärts gegen eine Betonsäule. Diese wurde dabei beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (AZ)