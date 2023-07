Zwei Tonnen überladen: Fahrer flüchtet auf dem Weg zur Waage

Wegen eines Mehrgewicht von knapp zwei Tonnen verlor ein Kastenwagen einen Reifen auf der A8. Auf dem Weg zur Waage flüchtete der Besitzer.

Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einer Fahrzeugpanne auf der A 8 Richtung München bei Bubesheim gerufen. Hier stand ein 41-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner Kastenwagen und ein Abschleppwagen. Nach Angaben der Polizei waren am Kastenwagen die Radbolzen des hinteren linken Reifens gänzlich abgeschert und der Reifen fiel dadurch ab. Der Fahrer des Abschleppers verweigerte die Mitnahme des Transporters, da dieser offenbar wesentlich schwerer als die erlaubten 3,5 Tonnen war und er kein Fahrzeug für Lkw-Bergung vorhalten konnte. Deswegen organisierten die Verkehrspolizisten einen Abschlepper, der das Fahrzeug dann auch gleich zur nächsten Waage brachte. Dort wurde laut Polizeibericht festgestellt, dass der 3,5 Tonner tatsächlich beinahe 5,5 Tonnen wog, was wohl auch der Grund für den Radverlust war.

Der Fahrer, der auch gleichzeitig Halter des Kastenwagens ist, hat sich während des Fahrzeugtransports zur Waage aus dem Staub gemacht. Da er nach Angaben der Beamtinnen und Beamten auch von Amts wegen von seiner Wohnung abgemeldet wurde, werden nun Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Er muss mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich rechnen. (AZ)