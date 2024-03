14-Jährige wird nach Diebstahl im Drogeriemarkt erwischt

Eine Teenagerin bezahlt an der Kasse nur zwei Artikel. Sie fliegt auf, als die Diebstahlsicherung anschlägt. Trotzdem leugnet sie, gestohlen zu haben.

Am Samstag um 19.15 Uhr ist eine 14-Jährige in Burgau beim Ladendiebstahl erwischt worden. Das Mädchen bezahlte laut Polizei in einer Drogerie in der Robert-Bosch-Straße in Burgau zwei Pflegeprodukte. Als sie den Markt verlassen wollte, löste die Diebstahlsicherung aus. Daraufhin wurde die Jugendliche von einer Verkäuferin nach weiteren nicht bezahlten Produkten befragt. Zunächst verneinte die 14-Jährige, übergab aber dann doch weitere Artikel aus ihrer Jackentasche an die Verkäuferin.

Beim zweiten Versuch die Drogerie zu verlassen, löste die Diebstahlsicherung erneut aus. Die 14-Jährige leugnete, noch weitere Artikel eingesteckt zu haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Eine folgende Personendurchsuchung ergab, dass das Mädchen in ihren Jackentaschen Artikel im Wert von 80 Euro versteckt hatte. Die nicht bezahlten Artikel musste sie der Verkäuferin zurückgeben. Die Jugendliche wurde anschließend ihren Eltern übergeben. Sie erhielt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)