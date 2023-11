20.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Kreisverkehr

Ein Lkw-Fahrer übersieht ein Auto, als er in einen Kreisverkehr bei Burgau einfahren will. Das führt zum Crash.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden passierte am Montagvormittag am Kreisverkehr an der Dillinger Straße bei Burgau. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer die Kreisstraße aus Richtung Offingen kommend und wollte in den Kreisverkehr an der Dillinger Straße einfahren.

Er missachtete eine von links kommendes Auto, das von einem 91-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)