Achtjähriger Bub rennt gegen Auto

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen in Burgau ein Kind leicht verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 7.45 Uhr, als eine 54-Jährige mit ihrem Auto auf der Kapuzinerstraße stadteinwärts unterwegs war. Auf Höhe des Verbrauchermarktes rannte unvermittelt ein achtjähriges Kind vom linksseitigen Gehweg über die Straße. Trotz einer Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der Bub wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)