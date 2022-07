Auf der A8 kommt es nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen zu Behinderungen

Die Polizei meldet am Freitagabend einen Unfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg. Es kommt zu Behinderungen im Verkehr.

Ein Unfall hat sich am Freitagabend auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ereignet. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge auf Höhe der Rastanlage Burgauer See in den Vorfall verwickelt. In Fahrtrichtung München kommt es zu Behinderungen für den Verkehr. Rettungskräfte sind auf dem Weg zur Einsatzstelle. (cgal)

Mehr lesen Sie hier in Kürze.