Auto landet bei Burgau nach Kollision im Straßengraben

Ein Moment der Unaufmerksamkeit führte auf der GZ 31 bei Burgau zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Glück blieb es bei einem Blechschaden.

Ein Autofahrer wollte am Sonntag gegen 14.30 Uhr von der Remshater Straße aus Burgau kommend nach links auf die Kreisstraße GZ31 in Richtung Kreisverkehr nahe dem Silbersee abbiegen. Hierbei übersah der Fahrzeuglenker einen SUV, welcher gerade auf der GZ31 in Fachrichtung Burgau unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der SUV nach links von der Straße abkam und im Graben landete. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Burgau wurde auch der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug zur Unfallstelle beordert. Vor Ort konnte die Notärztin dann schnell Entwarnung geben, es wurde keiner der beteiligten Personen verletzt, alle kamen mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn, während sich die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau um die Unfallaufnahme kümmerte.