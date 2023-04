Autofahrer gerät mit seinem Wagen in Burgau in den Gegenverkehr

Hoher Sachschaden entstand bei einem Streif-Zusammenstoß in Burgau. Die Autofahrer blieben unverletzt.

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Burgau. Laut Polizei fuhr am Samstagabend ein 56-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Dillinger Straße in Fahrtrichtung Mindelaltheim. In einer Rechtskurve vor dem Therapiezentrum kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links und streifte dort den entgegenkommenden Wagen des Geschädigten. Es wurde niemand verletzt. Das Auto des Verursachers musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher erhielt eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)