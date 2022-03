Autofahrer ist in Burgau mit über einem Promille unterwegs

Alkoholisiert war ein Autofahrer in Burgau unterwegs. Die Polizei beleidigt und bedroht der Mann auf der Dienststelle.

Am Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr wurde in der Augsburger Straße in Burgau ein Auto von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem 27-jährigen Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille Alkohol. Aufgrund dessen wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Während der Blutentnahme auf der Dienststelle beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten massiv. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Bedrohung. (AZ)