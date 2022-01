Autofahrer saß in Burgau unter Drogen hinterm Steuer

Einen Drogen-Konsumenten hat die Polizei in Burgau aus dem Verkehr gezogen. Im Auto hatte er noch mehr dabei.

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Burgau landeten einen Treffer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Am Donnerstagabend überprüften sie gegen 18.20 Uhr in der Karlsbader Straße in Burgau ein Auto. Beim 23-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Konsum von Drogen. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Es wurde ein Blutentnahme durchgeführt. Im Auto fanden sie zudem eine Tüte mit Betäubungsmitteln. Der 23-Jährige hat nun ein Strafverfahren sowie ein Fahrverbot mit Bußgeld zu erwarten. (AZ)