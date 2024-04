Autos beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei ermittelt in Burgau nach mehreren Fällen von Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Eine unbekannte Person hat am Osterwochenende zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in Burgau zwei Autos beschädigt. Die Fahrzeuge, ein Peugeot und ein Opel, standen laut Polizei zu diesem Zeitpunkt im Bahnhofweg. Dort wurde jeweils die linke Seite mit roter Farbe besprüht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 2000 Euro belaufen, so die Polizei. Zudem wurde am Samstag gegen 12.15 Uhr auf einem Parkplatz hinter der Eissporthalle ein Toyota beschädigt. Der unbekannte Täter schlug mit der Faust oder einem Gegenstand zwei Dellen in die Fahrertüre. Hinweise nimmt die Polizei Burgau unter 08222/96900 entgegen. (AZ)